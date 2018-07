Foto: Bildbyrån

Han var en av sommarsillyns mest omsusade spelare i fjol – nu kommer Viktor Gyökeres allt närmare Premier League-spel med Brighton & Hove Albion. Den svenska supertalangen åker nu med Brightons a-lag på försäsongsläger.

– Det stämmer, de är jättenöjda med honom och ville ha med honom på lägret, säger Gyökeres agent Per Jonsson till FotbollDirekt.se.

Viktor Gyökeres var en av svensk klubbfotbolls mest eftertraktade spelare i fjol efter att ha öst in mål för Brommapojkarna under sin debutsäsong i superettan. I september i fjol stod det dock klart at Gyökeres blivit klar för Premier League-klubben Brighton & Hove Albion.

En övergång som uppges ha gett BP hela tio miljoner kronor för Gyökeres, som i fjol också vann U19-EM:s skytteliga.

Han spelade klart säsongen med BP, och med 13 superettan-mål var han starkt bidragande till att klubben tog klivet upp i allsvenskan. I vintras gick flyttlasset till den engelska kuststaden, där Gyökeres under våren spelat i klubbens U23-lag.

Där slog han till direkt i sin startdebut i januari, med ett mål och en assist. Och målen fortsatte att trilla in för den svenske ungdomslandslagsmannen. Elva på tolv matcher – bland annat blev det mål i sju matcher i rad under en period i våras.

Det spekulerades i en möjlig Premier League-debut redan i slutet av säsongen, men det blev inte så. Men klart är att Brighton tror starkt på sin svenske jättetalang. Gyökeres är nu som en av tre U23-spelare med när klubbens a-lag har ett första utlandsläger i Österrike inför säsongen 2018/2019.

Brighton reste i söndags till alpstaden Schruns nära schweiziska gränsen för ett försäsongsläger, och Gyökeres är med där. Lägret avslutas med en match mot schweiziska St Gallen på fredag den 14 juli.

– Det stämmer, han är med där. De tycker att han har gjort det så bra att han bör få åka med. Vilket han förtjänar också med tanke på hur bra han gjort det under våren, säger Gyökeres agent Per Jonsson till FotbollDirekt.se.

– Han har producerat konstant där och hade nästan två poäng i snitt per match i U23-laget under våren.

Återstår att se om och när det kan bli Premier League-debut för svensken, men förhoppningarna på honom är stora i Brighton – och var det redan från början:

– Tanken från början var att det första året skulle vara ett läroår och han var tänkt till U23-laget.

– Sedan får vi se. Jag träffade Brighton nyligen och de är jättenöjda med Viktor så här långt, så de var tydliga med att de ville ha med honom på a-lagets läger nu.