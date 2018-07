Foto: Bildbyrån

Hammarby tar emot Östersund i kväll i den allsvenska omstarten. Mittfältsstjärnan Serge-Junior Martinsson Ngouali räds inte höstens Europa League-sensation.

– Vi ska visa att vi är bäst och vi ska vinna hela allsvenskan, säger han till HTV.

AIK toppar allsvenskan med en poäng före Hammarby, men då har Gnaget hela två matcher fler spelade än Bajen.

I kväll tar det grönvita Stockholmslaget emot Östersund på Tele2 Arena. Över 22 000 biljetter är sålda till matchen och mittfältsstjärnan Serge-Junior Martinsson Ngouali tror inte att publiken kommer bli besvikna av underhållningen.

– Förmodligen kommer det att bli en jätterolig match för publiken att se. Jag tror personligen att vi kommer föra spelet, men Östersund kommer bjuda upp till dans så det kommer bli jätteroligt, berättar 26-åringen för HTV.

LÄS: NAMNEN SOM SAKNAS I HAMMARBY

Östersund kvalade förra sommaren in till Europa Leagues gruppspel efter att ha slagit ut såväl Galatasaray som grekiska PAOK och väl under hösten överraskade ÖFK stort och tog sig vidare från gruppen bakom Athletic Bilbao. I sextondelsfinalen blev det respass mot Arsenal, detta trots att Jämtlandslaget besegrade Premier League-jätten i returen på Emirates Stadium.

Under våren gick det stundtals knackigt för ÖFK i allsvenskan och de ligger just nu tia i tabellen. Dessutom har de nu under sommaren tappat två av sina största nyckelspelare i Sotirios Papagiannopoulos och Ken Sema. Även om Hammarbys Serge-Junior Martinsson Ngouali har stor respekt för Östersund är han självsäker.

– Fantastiskt att allsvenskan drar igång igen. Vi ska vinna matchen och vinna hela allsvenskan. Vi ska visa att vi är bäst och kommer göra vårt bästa för att vinna.