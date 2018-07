Foto: Bildbyrån

Aleksandar Prijovic är en firad anfallsstjärna i Europa. Sommaren 2014 lämnade han Djurgården under uppmärksammade former, men något agg mot den serbiska landslagsmannen har sportchefen Bosse Andersson inte.

– Nej, det var då lite hard feelings, men vi har haft en god dialog efteråt och han är ytterst tacksam över sin tid i Djurgården, säger Andersson till FotbollDirekt.se.

Sommaren 2013 värvades Aleksandar Prijovic till Djurgården, handplockad av sin tidigare tränare Per-Mathias Högmo. Med norrmannen vid rodret gjorde serben dundersuccé under sitt första halvår i klubben, men när Högmo försvann till norska landslaget och Pelle Olsson tog över tappade Prijovic sitt momentum.

Anfallaren och Olsson var ingen supermatch och sommaren 2014 lämnade Prijovic under uppmärksammade former. Avskedet från Djurgården blev inte det bästa, men sportchefen Bosse Andersson har inget agg mot 28-åringen, även om han medger att det just då var hard feelings mellan de två starka karaktärerna.

– Absolut, det var lite hard feelings som säkert märktes utåt, men vi har haft en god dialog efteråt och vi har även träffats. Prijovic är ytterst tacksam över sin tid i Djurgården, förklarar Andersson för FotbollDirekt.se.

Den serbiska anfallaren är nämligen i dag ett högt aktat namn ute i Europa. Efter att ha öst in mål i Turkiet, blivit polsk cuphjälte och spelat Champions League med Legia Warszawa är han nu grekiska ligans bäst betalda spelare där han öser in mål för PAOK.

Dessutom var det Prijovic som sköt Serbien till VM och han fanns också med i VM-truppen borta i Ryssland, där det dock bara blev ett inhopp i premiären mot Costa Rica. Ofattbar succé för Prijovic ändå som alltså lämnade Djurgården för bara fyra år sedan.

– Det är det som är det härliga med fotbollen, att sagor skrivs. Det som är kul med Prijovic är att vi som sagt haft kontakt efter att han lämnade Djurgården och det har ju inte undgått någon vilken fantastisk utveckling han haft. Så här i efterhand hade han ju en bra tid i Djurgården, vilket varit viktigt för honom i hans vidare karriär. Det är så klart kul att tidigare spelare hos oss är med i landslaget och spelar VM. Prijovic är en sådan, Moon är en annan.

Det var Prijovic, Erton Fejzullahu och Amadou Jawo som slogs om de två anfallsplatserna i Djurgården 2013-2014 där alla tre sågs ungefär jämnbra. Medan Prijovic är firad stjärna ute i Europa spelar nu Erton i Kalmar och Jawo i Frej. Kunde du förutspå den utvecklingen?

– Nja, men Prijovic hade ju egenskaper. Man ska också trivas i miljön, må bra och få förtroende, men det här är ju en saga i sig. I fotboll är allt möjligt om man jobbar hårt och det har Prijovic bevisligen gjort.