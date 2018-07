Foto: Bildbyrån

Djurgården tar emot IFK Norrköping 17.30. Då får hemmalaget klara sig utan Andreas Isaksson som är huvudskadad. Ställningen är 1-1.

Allsvensk omstart för topplagen Djurgården och IFK Norrköping i dag, fyran mot trean i tabellen.

Det skiljer tre poäng mellan lagen, men då har Norrköping en match färre spelad än Djurgården.

Hemmalaget tvingas klara sig utan Andreas Isaksson, som åkt på en huvudskada. I stället vaktar Tommie Vaiho målet. Jacob Une Larsson är avstängd och Tino Kadewere knäskadad. I Norrköping saknas Simon Thern som är avstängd. Alexander Fransson inte spelklar, precis som Erik Johansson i Djurgården. Först 15 juli får stjärnduon spela.

Djurgården inledde piggt och efter bara några minuter föll Haris Radetinac i straffområdet. De blårandiga spelarna och fansen skrek på straff, men ingen åtgärd från domaren.

MÅÅÅÅÅL! I den 14:e minuten tog Djurgården ledningen med 1-0. Haris Radetinac kom på högerkanten och när alla väntade sig inlägg gick yttern på skott mot bortre krysset. Det visade sig superlyckat. Visserligen en tavla av Isak Pettersson, men vilket skott av Radetinac!

Djurgården dominanta första halvlek och tryckte på för ett 2-0-mål, men såväl Haris Radetinac som Kerim Mrbatis skott i bra läge hamnade utanför målet.

Otroligt nära 2-0 i 36:e minuten när Dzenis Kozica sprintade från egen planhalva till offensivt straffområde. Passningen ut till Jonathan Ring inte utmärkt, men Ring snappade upp bollen bra och fick iväg ett lurigt och rappt avslut, men fin räddning av Pettersson.

Tungt skott från Jonas Olsson i 44:e minuten i denna värmebölja. Mycket varmt i ett soligt Stockholm i dag. Skottet täcktes och ut till en resultatlös hörna.

Marcus Danielson med nick från nära håll i 45:e minuten, men en utmärkt räddning av Pettersson.

Djurgården överlägset första halvlek och borde ha lett med 2-0 eller till och med 3-0. Nu i stället bara 1-0. Norrköping otroligt tamt.

Gästerna betydligt piggare efter pausen. Tidiga byten i Jordan Larsson och Alexander Jakobsen samtidigt som Kalle Holmberg och Arnor Sigurdsson utgick.

Just Jakobsen låg bakom Norrköpings kvittering i den 67:e minuten då han spelade in till Simon Skrabb som läckert styrde in bollen intill bortre stolpen. 1-1 och Djurgården inte alls på hugget efter halvtidsvilan.

Matchen pågår.

Djurgården: Vaiho – Gunnarsson, Danielson, Olsson, Augustinsson – Radetinac, Ulvestad, Karlström, Ring – Mrabti, Kozica

IFK Norrköping: Pettersson – Dagerstål, Johansson, Fjoluson – Wahlqvist, Sigurdsson, Krogh Gerson, Thorarinsson – Moberg Karlsson, Holmberg, Skrabb