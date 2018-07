Utvecklingslägret i Halmstad har startat – och FotbollDirekt är på plats för fjärde året i rad. Under hela veckan finns FD:s utsände Lennart Sandahl på plats i vad som på sätt och vis kan liknas vid allsvenskans egen NHL-draft.

Det är under dessa dagar de första stegen genomförs mot vad som ska bilda våra första och yngsta landslag. Det är Sveriges just nu högst rankade 15-åringar som omsvärmas för första gången på en större scen.

Det är riksangelägen uppmärksamhet och alla är där. Storklubbarna med chefscouter, agenter, utländska representanter och spelares föräldrar med stora förväntningar på sina barn och möjligen med bilder på AIK och Seb Larsson och drömmar om det slutliga steget här hemma i Sverige.

Seb som själv en gång i tiden tidigt lämnade svensk fotboll och tog sig fram som utlandsproffs och i dag som plus 30-åring är ett av våra mest meriterade utlandsproffs någonsin.

I fjol markerade flera utländska storklubbar närvaro, liksom självaste Sven-Göran Eriksson visade intresse för vad som händer i Sveriges yngsta juniorled.

Det handlar om ett intresse som är enormt och Utvecklingslägret i Halmstad kan på sätt och vis jämföras med NHL-draften i ishockey även om de yngsta namnen där måste vara 18 år gamla för att komma i fråga. En annan viktig skillnad är ju också förstås att här väljer inte klubbarna ut särskilda val.

Däremot knyts tidiga första kontakter, och inte så sällan avgörande sådana.

Klart är hur som helst att koncentrationen av talanger som samlas på ett och samma ställe och som nu för första gången på riktigt får chansen att visa upp sig för ett etablissemang – påminner om draften.

Sveriges bästa 15-åringar hämtas från 24 olika distrikt.

Det som tidigare hette Elitlägret i Halmstad har arrangerats sedan 1956, då i Malmahed i Malmköping. Från 1965 har det handlat om Halmstad.

Landets nära 400 bäst utvecklade spelare. Det är en siffra som betyder topp-16 från varje distrikt. Förutom Stockholm som får fler platser.

Svenska Fotbollsförbundets officiella hemsida skriver:

”Varje distriktslag har två distriktsförbundskaptener, en målvaktstränare och 16 spelare. Under veckan genomförs utbildning i form av fyra träningspass och tre matcher. Till detta kommer också kvällsföreläsningar om kost, förebyggande av skador samt föreläsning av den blivande förbundskaptenen för åldersgruppen”.

”Matcher och träningar övervakas av bland annat representanter från Svenska Fotbollförbundet. Målsättningen med denna vecka är att utbilda och stimulera ledare och spelare från landets alla hörn”.

Lennart Sandal finns nu alltså på plats med start i går nere i Halmstad och kommer att träffa många unga spelarnamn men också förstås människor med det största inflytandet under dessa dagar där nere i solen med Tylösand bara någon halvmil bort från allvaret.

På bilden Hammarbys chefscout Mikael Hjelmberg som är ett av många namn från allsvenskans storklubbar som kommer att finnas på plats.

Jag är som Chefredaktör för FotbollDirekt stolt över att vi på nytt har fått resurser att göra den satsning vi gör och fortsätta att på så många vis ge en första bild av våra yngsta som få andra sportmedia gör.

Följ Lennart Sandahls rapportering från ett av Fotbolls-Sveriges mest speciella sammanhang – på FotbollDirekt.se.

Hur ser framförallt storklubbar som MFF, AIK, Djurgården, Hammarby, IFK Göteborg, och Norrköping på våra högst rankade namn? – och inte minst hur ser utländska klubbarna på vår nya generation? För att inte tala om agenterna.