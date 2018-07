Foto: Bildbyrån

Sebastian Larsson och Erik Johansson har båda valt att lämna utlandet för att spela i allsvenskan från och med 15 juli, Larsson för AIK och Johansson för Djurgården. I väntan på om dessa blir succéer eller inte har FD:s Casper Nordqvist listat allsvenskans sex största hemvändare under 2000-talet.

ALLSVENSKANS SEX STÖRSTA HEMVÄNDARE UNDER 2000-TALET – MED FOTBOLLDIREKTS CASPER NORDQVIST

1. Henrik Larsson, Helsingborg.

– Sveriges största efter Zlatan Ibrahimovic i modern tid. Var med och vann VM-brons redan 1994 och spelade sedan EM 2000, VM 2002, EM 2004, VM 2006 och EM 2008. Öste in mål i Helsingborg innan han lämnade för Feyenoord 1993. I Holland blev det 26 mål på 101 ligamatcher innan det blev Celtic 1997. Väl i Glasgow är Larsson den stora konungen än i dag och inte konstigt är väl det då han svarade för otroliga 175 ligamål på 221 matcher. Vann guldskon 2001 med sina 35 mål, ett pris man får som Europas bästa målskytt. Låg bakom Barcelonas vändning i Champions League-finalen mot Arsenal 2006 med dubbla målgivande passningar och extra häftigt att han samma sommar vände hem till sitt Helsingborg. Gjorde sin bästa säsong i HIF 2008 med 14 mål och tio assist. Slutade sedan 2009. Att han inte lyckades som tränare i klubben är en annan historia, men Henke är given etta på den här listan.

2. Kim Källström, Djurgården.

– En av landslagets största sedan millennieskiftet med spel i fem mästerskap för Sverige. Kom med i den blågula a-lagsdressen efter VM 2002 när han fortfarande spelade i Djurgården. Slutade sedan i landslaget efter EM 2016. Gjorde bara två år i Djurgården innan han lämnade för Rennes efter 2003 års säsong, men hann ändå vinna två SM-guld och ett cupguld. Dessutom svarade mittfältaren för hela 26 allsvenska mål. Väl utomlands lyckade sejourer i framförallt Rennes och Lyon. Fick även mycket speltid i Spartak Moskva, men utlåningen till Arsenal var så klart lite märklig. Efter en och en halv säsong i schweiziska Grasshopper tackade Källström för sig och återvände till sitt Djurgården – vilket skapade eufori i de blårandiga kretsarna. Källström togs emot som en kung på Arlanda och under hela 2017 var 35-åringen den stora fanbäraren för laget som första gången på tio år säkrade en plats i Europa. Valde sedan att sluta med fotbollen, men trots endast tre säsonger i Djurgården rankas han av många som en av de största i klubben genom tiderna. Det säger en del!

3. Markus Rosenberg, Malmö.

– Vissa menar att Rosenberg är större än självaste Zlatan Ibrahimovic i MFF-kretsar. Anfallaren, som är ett år yngre är Ibrahimovic, gjorde 13 allsvenska matcher under sin debutsäsong 2001, då som 19-åring. Efter ytterligare två säsonger med en del speltid lånades Rosenberg ut till Halmstad inför 2004 års säsong – där det blev dundersuccé. 14 mål och nio assist blev det för den då 22-åriga anfallaren och han var så när att skjuta guldet till HBK – vilket hade snuvat just Malmö på titeln. MFF vann i stället serien med två poäng och till säsongen därpå var Rosenberg tillbaka i sitt Malmö. Det hann bara bli tolv matcher innan Ajax på sommaren köpte ”Super-Mackan” för 46 miljoner kronor.

– Väl i Holland blev det succé direkt. Rosenberg svarade för tolv mål och sju assist i Ajax-tröjan och i januari 2007 värvades han till Werder Bremen. Precis som i Ajax visade Rosenberg direkt sin klass även i Bundesliga, där det på 14 matcher under våren blev åtta ligamål. Säsongen därpå gjorde anfallaren hela 14 mål och nio assist på 29 serieomgångar. Efter ytterligare två säsonger i Tyskland gick flyttlasset vidare till Racing Santander på lån och under sin säsong i La Liga blev det nio mål. Enda plumpen i protokollet under Rosenbergs utlandskarriär var den i West Bromwich. Noll ligamål och knapert med speltid gjorde att han efter ett och ett halvt år i Premier League flyttade hem till sitt kära Malmö inför 2014 års allsvenska. Vad Rosenberg därefter uträttat är känt vid det här laget. Tre SM-guld och två gruppspel i Champions League är 35-åringens facit. Kapten Rosenberg är Mr Malmö och visst kommer det kännas märkligt när han nästa säsong inte längre spelar i den himmelsblåa dressen…

4. Andreas Isaksson, Djurgården.

– Precis som Kim Källström vann Isaksson dubbla SM-guld och ett cupguld med Djurgården 2002-2003. Kom till klubben från Juventus inför 2001 års allsvenska och lämnade sedan sommaren 2004 för Rennes i Frankrike, dit bästisen Källström hade gått ett halvår tidigare. En lång utlandskarriär utomlands med flera lyckade år i såväl Rennes som PSV Eindhoven. Hade det tyngre i Manchester City och efter en bra start i turkiska Kasimpasa fick Isaksson allt mindre speltid i Süper Lig och i början av augusti 2016, en knapp månad efter EM 2016 då Isaksson sa tack och hej till landslaget, skrev målvakten på för sitt Djurgården. 36-åringen har sedan dess varit allsvenskans bästa målvakt och efter årets säsong lägger keepern av med fotbollen. 133 landskamper för Sverige blev det och precis som Källström rankas han som en av de riktigt stora i Djurgården!

5. Kennedy Bakircioglü, Hammarby.

– På tal om stor… Ingen i Bajenland är större än Kennedy! Mittfältaren lyckades visserligen aldrig i landslaget, men man glömmer kanske bort vilken fin utlandskarriär han ändå hade. Var en tongivande spelare i det Hammarby som överraskande vann SM-guld 2001. Då var Kennedy bara 20 år gammal. Två säsonger tidigare gjorde mittfältaren allsvensk debut för Bajen och mäktade redan då med 22 starter. Efter makalösa 49 poäng (31 mål och 18 assist) under säsongerna 2001-2003 lämnade Kennedy för grekiska Iraklis. Efter ett och ett halvt år i Grekland gick flyttlasset vidare till Twente och väl där blev det dundersuccé. Efter åtta mål och sju assist under debutsäsongen gjorde sig Kennedy till ett av ligans största namn säsongen därpå då han svarade för sanslösa 15 mål och nio assist från sin mittfältsposition. Detta gjorde att storklubben Ajax värvade över honom sommaren 2007, men det lyfte aldrig riktigt där och efter tre säsonger i Ajax blev det i stället Racing Santander för Kennedy. Sex mål och fyra assist på 32 matcher i La Liga blev det under debutsäsongen, men andra året var inte lika lyckat och sommaren 2012 valde Kennedy att återvända till Hammarby.

– Det som var extra häftigt med att den då 31-åriga mittfältaren vände hem var att Bajen då var inne på sitt tredje år i superettan. När Hammarby till sist vann landets andraserie 2014 var Kennedy helt magisk. 17 mål och sju assist från sin mittfältsposition, ett makalöst facit förstås. Har på senare år fått allt mindre speltid i Bajen och precis som Isaksson och Rosenberg lägger Kennedy av efter säsongen. Oj oj oj vilka avtackningar som kommer att ske i Bajenland!

6. Anders Svensson, Elfsborg.

– Debuterade i Elfsborg redan 1994, då i division 1 södra (superettan fanns inte då). Var med och tog upp laget till allsvenskan 1997 och gjorde sedan fyra hela säsonger i landets högstaserie innan han efter en fin vår 2001 med fem mål på åtta matcher köptes av Southampton i Premier League. Mittfältaren tog per omgående en plats i elvan och svarade för fyra mål på 31 starter under debutsäsongen. Svensson fick fortsatt mycket speltid de kommande tre åren. Säsongen 2004/2005, vilket blev mittfältarens sista i England, spelade mittfältaren 30 Premier League-matcher, varav 21 från start. Därför var det ändå överraskande att Svensson 29 år gammal valde att flytta hem till Elfsborg sommaren 2005 (affären blev klar redan på vintern ett halvår tidigare). Svensson är inte bara en landslagsikon då han gjort flest a-landskamper i Sveriges historia (148 stycken), han är också en legendar i Elfsborgskretsar. Efter hemkomsten till Borås 2005 gjorde Svensson tio nya år i Elfsborg och vann två SM-guld. En häftig saga och snacka om lyckad återkomst – och det alltså från en landslagsman som spelade fem mästerskap för Sverige!