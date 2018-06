Foto: Bildbyrån

Aleksandar Prijovic har gjort dundersuccé sedan han lämnade Djurgården 2014. Nu är han en av grekiska ligans hetaste spelare och hoppade även in i VM-premiären senast mot Costa Rica. Sirius vänsterback Jesper Arvidsson, som spelade tillsammans med Prijovic i Djurgården, minns en inte allt för oproblematisk serbisk anfallare.

– Han var lat som fan och körde sitt eget race, berättar Arvidsson för FotbollDirekt.se.

I kväll spelar Serbien mot Schweiz i VM-gruppspelets andra omgång. I söndagens premiär mot Costa Rica (seger 1-0) fick Aleksandar Prijovic hoppa in i slutminuterna.

För fyra år sedan lämnade anfallaren Djurgården under uppmärksammade former. Sommaren 2013 värvades han in till Stockholmsklubben och gjorde ofattbar succé direkt med ett hattrick borta mot Norrköping. Djurgårdens tränades då av Per Mathias Högmo som serben hade haft i Norge.

Efter säsongen lämnade Högmo Djurgården för att ta över det norska landslaget. Ny tränare blev i stället Pelle Olsson och det skulle visa sig att Prijovic och Olsson inte skulle vara den bästa kombinationen.

Sommaren 2014 bråkade sig Prijovic bort från Djurgården, men har sedan gjort en otrolig resa. 16 mål på en säsong i turkiska Boluspor blev det innan han värvades till polska storklubben Legia Warszawa. Väl där blev han hela fansens stora kelgris efter att ha avgjort cupfinalen inför 50 000 åskådare.

Sedan januari 2017 spelar Prijovic i grekiska PAOK där han i år svarade för 19 ligamål och i våras skrev han på ett nytt kontrakt som gör honom till grekiska ligans bäst betalda spelare. Inte nog med det, i oktober sköt anfallaren Serbien till VM med matchens enda mål mot Georgien och nu kan han alltså matchas mot Schweiz i kväll, ett minst sagt speciellt möte för Prijovic.

28-åringen är nämligen född och uppvuxen i Schweiz och har även två U21-landskamper för Schweiz på cv:t.

Att Prijovic gjort en sådan ofattbar succé sedan han lämnade Djurgården förvånar säkerligen många. En som spelade med anfallaren i Blåränderna 2013-2014 är Jesper Arvidsson, nu hemmahörande i Sirius. För FotbollDirekt berättar vänsterbacken hur han minns Prijovic i Sverige.

– Man såg att han hade kvaliteter, många kvaliteter. Men han var lat som fan! Vi hade ju Pelle Olsson under hans andra år och Prijovic uppträdde väl inte på det sätt som Pelle vill att en anfallare ska göra. Klart att man såg att Pirjovic hade kvaliteter, men att han skulle bli en av grekiska ligans hetaste spelare och lira VM, nej det vet jag inte… Han var bra, men det kändes inte som att han var så sugen att vara hos i Djurgården. Man fick den känslan i och med att han körde sitt eget race, säger Arvidsson till FD.

Hur var Prijovic som person?

– Han var lugn, gjorde inte så mycket väsen av sig. Han hade sin rottweiler och såg allmänt farlig ut haha, men det var inga konstigheter. Det var inget med honom som jag störde mig på.

Jag gissar att ni två inte håller kontakten i dag?

– Nej för fasen haha, jag har knappt kontakt med spelarna som jag umgicks mest med i Djurgården! Så nej, jag har ingen kontakt med Prijovic, jag kom honom inte så nära.