Foto: Bildbyrån

Sirius ligger sist i allsvenskan och inte blev självförtroendet bättre i dag då de förlorade med hela 3-0 mot Örebro.

I förrgår spelade Norrköping och Kalmar träningsmatch på Öland och i går mötte Djurgården division 1-laget Sandviken på bortaplan. I dag var det dags för fyra allsvenska lag att spela match. Elfsborg besegrade Häcken på Bravida Arena med 2-1 och Örebro krossade Sirius med 3-0.

Sirius, som bara spelat ihop fem poäng på elva matcher i allsvenskan under våren, fortsätter därmed att gå tungt. Tabelljumbon släppte in första målet mot ÖSK i den 27:e minuten då storstjärnan Nahir Besara prickade in 1-0.

Med knappa 20 minuter kvar kom även 2-0 genom Issac Boye och på stopptid sköt Victor Sköld 3-0.

ÖSK femma i allsvenskan inför omstarten då de möter Elfsborg hemma 8 juli. För Sirius del spelar de redan allsvensk match 3 juli, detta det uppskjutna mötet hemma mot Sundsvall. Några dagar senare tar de emot Malmö, även det på hemmaplan.