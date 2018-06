Foto: Bildbyrån

Enligt Expressen i dag stannar Jiloan Hamad i Hammarby säsongen ut, men serieledarna kan inte andas ut för det. Backstjärnan Björn Paulsen jagas nämligen av storklubben AEK Aten. Detta uppger den grekiska sajten gazetta.gr.

Hammarby leder allsvenskan och efter succévåren är det inte konstigt att större klubbar rycker i deras spelare. I går natt kunde FotbollDirekt avslöja hur det grekiska storlaget AEK Aten jagar Bajens poängkung Jiloan Hamad, men enligt Expressen i dag tyder det mesta på att 27-åringen stannar säsongen ut.

Hammarby kan dock inte pusta ut för det. Hamad verkar inte vara den enda spelaren i den grönvita dressen som AEK Aten spanat in. Enligt den grekiska sajten gazetta.gr vill storklubben knyta till sig mittbacksgeneralen Björn Paulsen. Nyligen har det även skrivits om Bröndby i sommar för Paulsen.

Dansken kom till Hammarby från Esbjerg inför fjolårssäsongen. Trots att Paulsen värvades in som mittback spelade han stora delar av 2017 som anfallare och blev lagets bästa målskytt ihop med Pa Dibba på åtta fullträffar.

I år under Stefan Billborns ledning har Paulsen varit given i mittförsvaret och spelat samtliga elva matcher från start. I bortapremiären mot IFK Göteborg nickade 26-åringen in 1-1-målet i Bajens 2-1-seger, danskens hittills enda fullträff den här säsongen.

Paulsen har kontrakt med Hammarby även över nästa säsong.