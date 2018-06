Foto: Bildbyrån

Anders Christiansen är tillbaka i MFF och var kanske lagets bästa spelare i den första halvleken hemma mot Molde.

Efter en inte så lyckad sejour i Chievo värvades Anders Christiansen till Malmö FF inför 2016 års allsvenska. Under sina två säsonger i MFF blev det två SM-guld och i fjol utsågs dansken till ligans bästa spelare.

I vintras lämnade mittfältaren för belgiska Gent, men väl där flög det inte alltså för 27-åringen som bara efter ett halvår där vände tillbaka till MFF då han tidigare i juni skrev på ett 4,5 års långt avtal med skåningarna.

I dag gjorde MFF sin första match efter den tunga våren då de tog emot Molde i en träningsfight inför den allsvenska omstarten om några veckor.

Christiansen, men nummer 14 på ryggen, var kanske den första halvlekens bästa spelare. Ett par riktigt fina långpassningar svarade dansken för och han var väldigt involverad i MFF:s anfallsspel.

Respekten från Moldes håll gentemot dansken var stor. Nummer 19, mittfältaren Eirik Hestad, kom sent in i duell med Christiansen två gånger. Vid första tillfället flög nya MFF-tränaren Uwe Rösler upp från bänken och nog borde det vid andra tacklingen genererat i ett gult kort då Hestad var väldigt sen in i situationen.

0-0 i paus. Följ FD:s rapportering från Malmö här!