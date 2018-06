Foto: Bildbyrån

MALMÖ. Isak Ssewankambo gjorde 2-0 för Malmö hemma mot Molde. Komiskt nog är U21-landslagsmannen utlånad från just den norska klubben och om en månad går avtalet med MFF ut. Göteborgaren vet själv inte vad som kommer att hända.

– Jag har inte tagit något beslut ännu, säger Ssewankambo till FotbollDirekt.se.

Efter att Andreas Vindheim i Svenska cup-kvarten mot IFK Göteborg skadat sig och det stod klart att norrmannen skulle missa vårsäsongen lånade Malmö FF in Isak Ssewankambo från Molde.

I U21-landslaget spelar göteborgaren på centralt mittfält, men i MFF har han hela tiden i främsta hand varit tilltänkt som högerback. Under våren blev det fem allsvenska framträdanden, varav en från start.

När MFF under onsdagen gjorde sin första match under nya tränaren Uwe Rösler inledde Ssewankambo på bänken, men var en av sju spelare som byttes in direkt efter paus. Alexander Jeremejeff prickade in 1-0 mot Molde i 52:a minuten och halvtimmen senare sköt Ssewankambo vackert 2-0 – ett mål som givetvis inte var vilket som helst eftersom Molde är klubben som han tillhör.

– Klart att det var speciellt. Jag känner ju hela laget så det var kul, säger 22-åringen till FotbollDirekt och kommenterade sedan att det var svettigt ute på planen.

– Det var varmt så man blev trött, men bra att få 45 minuter i benen.

Men nu är det väl inte så varmt? Värmeböljan är ju borta!

– Haha det var varmt för mig. Jag är svag för värme.

Isak Ssewankambo hoppade in som högerback i andra halvlek medan Eric Larsson tog klivet upp som ytter. 22-åringen är nöjd med sina 45 minuter.

– Vi hade bra spel på högerkanten och kom till bra lägen. Laget gjorde två bra halvlekar och det är inte så enkelt när man byter nästan hela laget, så vi gjorde det bra.

Vad säger du om Uwe Rösler?

– Jag har bara positiva intryck av honom. Han vill spela med fart, hög press och att vi ska ha bollen. Det är mycket positivt.

Påminner han om Magnus Pehrsson eller hur skiljer de sig åt?

– Båda är bra tränare. De är bra på sitt sätt, men jag tror att han (Rösler) fokuserar mer på att vi ska vinna tillbaka bollen snabbt.

Om en månad går Ssewankambos låneavtal med MFF ut. Om inget händer återvänder 22-åringen till Molde, där han har en halvår kvar på kontraktet. Göteborgaren vet själv inte om det blir MFF eller tillbaka till Norge.

– Jag har en månad kvar i Malmö och försöker göra mitt bästa här nu så får vi se vad som händer, om det blir Molde eller om jag stannar här.

Vad vill du själv?

– Just nu vill jag bara imponera på den nya tränaren och göra så bra intryck som möjligt, sedan får vi se vad som händer. Jag snackar med Molde också, men jag har inte tagit något beslut ännu. Just nu är det bara Malmö och jag försöker göra det bästa av situationen här.

Är det okej för dig att först och främst agera inhoppare i Malmö eller vill du vara startman för att stanna?

– Klart att alla vill starta. Det är inget snack. Jag kommer kämpa för det. Det är bra spelare här och det är bra spelare i Molde. Man måste alltid kämpa för sin plats.