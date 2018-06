FOTBOLLDIREKT PÅ PLATS I MALMÖ – FD:S UTSÄNDE: CASPER NORDQVIST

Uwe Rösler har fått en drömstart som tränare i Malmö FF. Seger med 2-0 hemma mot Molde i onsdagens träningsmatch på Stadion och det var helt klart rättvist. Alexander Jeremejeff och Isak Ssewankambo gjorde målen.

Efter den tunga våren börjar nu Malmö FF om med nya tränaren Uwe Rösler. Regerande SM-guldvinnarna tog emot Molde klockan 11 hemma på Stadion och det var en stark elva som tysken mönstrade.

Anders Christiansen, som återvänt till MFF efter en misslyckad sejour i Gent, kastades direkt in från start. Dansken med nummer 14 på tröjan.

I Molde finns även allsvenska bekantingar i svenske målvakten Andreas Linde, forne Norrköpingsbacken Christopher Telo samt tidigare AIK-spelarna Mattias Moström och Fredrik Brustad. Telo dock struken ur truppen och Moström inledde på bänken.

MFF:s elva:

Johan Dahlin – Eric Larsson, Rasmus Bengtsson, Franz Brorsson, Egzon Binaku – Felix Konstandeliasz, Oscar Lewicki, Anders Christiansen, Sören Rieks – Markus Rosenberg, Alexander Jeremejeff

Bänk: Fredrik Andersson, Behrang Safari, Fouad Bachirou, Carlos Strandberg, Bonke Innocent, Isak Ssewankambo, Lasse Nielsen, Samuel Adrian, Laorent Shabani, Hugo Andersson samt Pavle Vagic.

Moldes elva:

Andreas Linde – Kristoffer Haugen, Lunan Ruben Gabrielsen, Petter Strand, Christoffer Remmar, Vegard Forren – Babacar Sarr, Fredrik Aursnes, Eirik Hestad – Daniel Chima Chukwu, Fredrik Brustad

Bänk: Mathias Eriksen Ranmark, Stian Rode Gregersen, Etzaz Hussain, Tobias Hammar Svendsen, Mattias Moström, Ibrahim Wadji samt Erling Håland

Matchen kickade igång klockan 11 i ett mulet Malmö. 17 grader i luften och inte allt för många som letat sig hit till Stadion i dag. Ett par hundra åskådare på långsidan, mitt emot pressläktaren. Ett 50-tal på barn på kortsidan där MFF-klacken vanligtvis håller till och de har onekligen inspirerats för barnen sjunger på bra. ”Framåt Malmö” skanderas av de små! Kul att se.

Christiansen med mycket boll inledningsvis och i den sjunde minuten åkte han i backen efter att ha tacklats av Eirik Hestad. Uwe Rösler flög upp från bänken. Tydligt att AC även i Röslers MFF kommer vara en mycket viktig pusselbit.

Hårt skott från Fredrik Brustad i tolfte minuten, men norrmannen lyckades inte träffa mål. Brustad alltså med ett förflutet i AIK, där han spelade 2015-2016.

Sören Rieks med tungt skott i 17:e minuten och Andreas Linde tvingades till en fin räddning. Hörnan sedan resultatlös. Linde med ett förflutet i Helsingborg.

Fotbollsgodis i 21:a minuten då Felix Konstandeliasz i trängt läge långt ner på egen planhalva läckert löste situationen med en klackpassning till Anders Christiansen. Mycket elegant av talangen född 1999.

Anders Christiansen på nytt tacklad av Eirik Hestad, denna gång borde det nog ha genererat i ett gult kort, men ingen åtgärd från domaren bortsett från att han släppte fördel då MFF stormade fram i en kontring, en kontring som inte renderade i något då Rosenbergs passnick blev felriktad och Linde kunde enkelt ta bollen.

Sören Rieks med nytt tungt skott när han i 27:e minuten sköt utanför straffområdet. Linde med räddning ut till en resultatlös hörna.

Magnifik passning av Christiansen fram till Jeremejeff som dessvärre för MFF:s del var offside, men vilken framspelning! Dansken mer eller mindre med ryggen mot Moldes mål, men ändå lyckades han hitta Jeremejeff med en djupledsboll. AC med ögon i nacken!

Fint MFF-spel i 33:e minuten och efter ett par fina passningar gick bollen ut till Markus Rosenberg som försökte knorra in bollen i bortre utanför straffområdet, men Linde behövde aldrig ingripa då MFF-kaptenen inte fick bollen på mål.

Ny läcker passning från Christiansen i 40:e minuten då han hittade ut med en kross till Eric Larsson som dock svarade för en svag nedtagning och bollen utanför sidlinjen.

Jätteräddning av Johan Dahlin i 43:e minuten då kaptenen Lunan Ruben Gabrielsen stack upp, frispelades med en liten lyftning och Gabrielsen nickade mot mål från nära håll, men Dahlin lyckades sträcka ut och rädda till hörna.

Sju MFF-byten i paus. Ut med Egzon Binaku, Oscar Lewicki, Markus Rosenberg, Rasmus Bengtsson, Franz Brorsson, Sören Rieks och Felix Konstandeliasz. In i stället med Behrang Safari, Fouad Bachirou, Carlos Strandberg, Isak Ssewankambo, Lasse Nielsen, Hugo Andersson och Samuel Adrian.

MÅÅÅÅÅÅÅL! I den 52:a minuten kom ledningsmålet och det var Alexander Jeremejeff som slog till. MFF-anfallaren kom rättvänd med bollen till vänster inne i straffområdet och hur behärskat som helst placerade Jeremejeff in 1-0 i bortre.

Oj oj oj, SAFTIG tackling av nyss inbytte Hugo Andersson. MFF-talangen la inga fingrar emellan på mittplan. Detta efter timmen spelad.

I den 62:a minuten gjorde Uwe Rösler ett nytt byte – och det ett målvaktsbyte. Ut med Johan Dahlin och in med Fredrik Andersson.

Mycket nära 1-1 i 65:e då MFF-försvaret fick bort sig och Molde kom farande med flera gubbar. Daniel Chima Chukwu kom helt fri, men Andersson svarade för en mycket vass räddning.

I den 67:e minuten dubbelbyte i MFF. Ut med Alexander Jeremejeff och Anders Christiansen som fick stora applåder. In med Laorent Shabani och Bonke Innocent.

Målvaktsbyte i Molde i 69:e minuten. Därmed ingen Andreas Linde i norrmännens mål sista 20 minuterna. En bra match av svensken. Två fina räddningar på Sören Rieks distansskott i den första halvleken. Jeremejeffs mål inget att göra något åt.

792 åskådare på plats i dag.

Nja, dessvärre svagt tempo nu mot slutet. Inte mycket som händer. Lite sömnigt. Annars en bra match.

I den 79:e minuten nytt byte i MFF. Ut med Eric Larsson, som i den andra halvleken spelade högerytter. In med Laorent Shabani.

MÅÅÅÅÅÅL! När jag just klagar över att matchen dött slår Isak Ssewankambo till med ett mycket vackert mål. Lånet, från just Molde(!) lurade bort sin försvarare och sköt snyggt in 2-0 intill första stolpen. Måste vara ett speciellt mål för göteborgaren! Detta i 80:e minuten.

MFF vann med 2-0, helt klart rättvist och vilken start för Uwe Rösler. Analys och intervjuer kommer att publiceras på sajten. På återseende!