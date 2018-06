Foto: Bildbyrån

MFF fick en smakstart med Uwe Rösler som tränare. Visserligen var 2-0 hemma mot Molde bara i en träningsmatch, men FD:s reporter Casper Nordqvist på plats i Malmö ser ändå att fjolårets SM-guldvinnare har något på gång.

– Anders Christiansen är en otroligt viktig värvning för MFF. Bäst på plan, utbrister Nordqvist.

FEM SNABBA MED CASPER NORDQVIST EFTER MALMÖ – MOLDE 2-0

Din bild av första halvlek?

– MFF med mycket boll och var det bättre laget. Visserligen var det den tidigare AIK-spelaren Fredrik Brustad som skapade den första heta chansen, men annars var det framförallt MFF som tryckte på. Sören Rieks avlossade två tunga skott som svenske Andreas Linde tvingades till svettiga räddningar på och Markus Rosenberg fick ett kalasläge att curla in bollen i bortre, men kaptenen lyckades inte träffa mål. Precis före halvtidsvilan svarade Johan Dahlin för en jätteräddning på Lunan Ruben Gabrielsens nick.

Din bild av andra halvlek?

– Hela sju MFF-byten i paus. Egzon Binaku, Oscar Lewicki, Markus Rosenberg, Rasmus Bengtsson, Franz Brorsson, Sören Rieks och Felix Konstandeliasz utgick och in kom i stället Behrang Safari, Fouad Bachirou, Carlos Strandberg, Isak Ssewankambo, Lasse Nielsen, Hugo Andersson och Samuel Adrian. Efter 52 minuters spel kom ledningsmålet för MFF då Alexander Jeremejeff kom rättvänd med bollen till vänster inne i straffområdet och hur behärskat som helst placerade anfallaren in 1-0. Molde stack sedan upp och hotade MFF några gånger.

– Uwe Rösler fortsatte att göra byten och planens i mitt tycke bästa spelare Anders Christiansen lämnade i 67:e minuten. Om det var saknaden av dansken på banan som gjorde att matchen mattades av låter jag vara osagt, men sista 25 minuterna var en rätt sömnig historia. Därför kom Isak Ssewankambos mål i 82:a minuten som något uppvaknade för de 792 åskådare som tagit sig till Stadion. Ssewankambo, som är på lån från just Molde, lurade bort sin försvarare och sköt snyggt in 2-0. Rättvis seger för MFF!

Du nämnde tidigare Anders Christiansen. Hur bra var han i återkomsten?

– Väldigt bra. Bäst på plan i mitt tycke som sagt, ordningen därmed återställd! Det var några passningar i den första halvleken som var helt briljanta, inte minst när han med ryggen mot mål vid mittlinjen ändå lyckades hitta Alexander Jeremejeff i djupled. Ögon i nacken ser han ut att ha, AC! Låg bakom mycket i MFF:s offensiv och hade mycket boll, vilket han också ska ha. En otroligt viktig värvning detta för Malmö!

Isak Ssewankambos låneavtal med MFF går ut om en månad. Bör Malmö köpa loss honom?

– Tja, han har ju bara sex månader kvar på kontraktet med Molde så det blir ju ingen dyr affär. Jag gillar Ssewankambos spelstil som högerback och han är ju i grunden innermittfältare så han är användbar i flera positioner, vilket så klart alltid är ett plus. Med Bachirou tillbaka från skada och Christiansen med ett färskt 4,5 års långt kontrakt börjar det återigen bli tjockt på det centrala fältet. På högerbacksplatsen kommer Andreas Vindheim vara tillbaka till den allsvenska omstarten, så även där är det hård konkurrens att ta sig in i elvan där Eric Larsson figurerar. Men med det sagt, ja, Ssewankambo är en bra spelare som är given i U21-landslaget och han kan säkert fortsätta att utvecklas och bli något riktigt bra i MFF.

I Moldes trupp finns tre svenskar. Vad säger du om dessa?

– Nu ströks Christopher Telo från truppen i dag så den tidigare Norrköpingsbacken fick inte visa upp sig. Andreas Linde däremot svarade för flera svettiga räddningar. Linde var ju reserv bakom Patrik Carlgren när U21-landslagets EM-guld bärgades 2015 och sommaren därpå vaktade han Sveriges mål i OS. En intressant målvakt som är lång, men ändå duktig längs backen. Kan nog bli något riktigt bra av honom. Forne AIK-spelaren Mattias Moström hoppade in i paus och till skillnad från Linde är 35-årige Moström inne på sista versen i sin fotbollskarriär. Syntes inte så mycket, men det var inte heller så många som utmärkte sig nämnvärt i Molde i dag.