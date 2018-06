Efter nästan ett års skadefrånvaro är Besard Sabovic tillbaka i Djurgården. Mittfältstalangen hoppade in i lördagens träningsmatch mot IFK Göteborg och 20-åringen är beredd att tävla om en ordinarie tröja inför den allsvenska omstarten.

Serbien vann sin VM-premiär mot Costa Rica efter en drömfrispark av Aleksandar Kolarov i upptakten av den andra halvleken. Forne Djurgården-spelaren Aleksandar Prijovic gjorde VM-debut när han på stopptid byttes in i 1-0-segern. Under söndag

Niklas Gunnarsson har alternerat mellan högerback och mittback under sin tid i Djurgården. Nu när Felix Beijmo sålts till Werder Bremen kan 27-åringen slå sig in i elvan på 30-miljonersmannens plats. - Jag spelar ju hellre högerback än sitt

16 juni

Besard Sabovic slet av korsbandet under U19-EM i Georgien förra sommaren. Mot IFK Göteborg i träningsmatchen uppe i Dalarna under lördagen hoppade Djurgårdens talangfulla mittfältare äntligen in i spel igen, ett år efter skadan. Redan 2016