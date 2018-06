Sverige och Sydkorea har startat andra halvlek. 0-0 i halvtid. Blågult kom mer och mer efter en smått obehaglig första 25-30 minuter.

– Normalt ska vi leda den här matchen med ett eller två mål, anser SVT:s Daniel Nannskog.

Sverige har svårt att skapa chanser i Nizjnij Novgorod. Sydkorea mest spelförande i inledningen, dock utan någon riktigt skarp farlighet.

Janne Andersson gestikulerar, ”Bredda, bredda”, ser han ut att vilja uppmana till.

Otäcka djupledsbollar från sydkoreaner stör Sverige. När det händer så störas det på djupet.

Det har sagts innan matchen att Victor Lindelöf Nilssons snabbhet hade behövts. Nu har vi två namn utan naturlig sprint i sig, Andreas Granqvist och Pontus Jansson.

Matchen pågår. 0-0 efter 16 minuter.!

”Bättre Sverige nu än första tio”, utbrister SVT:s Glenn Strömberg.

”Sverige måste spela rappare och flytta spelet oftare från kant till kant. Där finns mycket att vinna för Sverige”

I 21:a minuten, Marcus Berg helt fri i slottet av straffområdet – direkt stöt på ett inspel – rakt på sydkoreanske målvakten från nära håll. Känslan var att det var ett offside-läge. Spelet såg ut att stanna upp när Berg fick chansen – men avblåst var det alltså inte.

”Sådana chanser får man inte ofta i ett VM”, konstaterar Strömberg.

Otroligt svenskt läge och i alla fall 1-0 i heta mållägen för blågult när vi snart går mot en halvtimme spelad.

Matchen pågår!

Sverige skapar allt mer, inte minst på fast situationer. Flera lägen nu på kort tid som etsar sig fast, dimper ner i koreanskt straffområde. Pontus Jansson inblandad i senaste situationen och han gestikulerar med stora mungipor mot domaren om att han blir knuffad ur sitt läge.

Matchen pågår!

Snabb och oroligt läge uppstår på Sveriges planhalva, Andreas Granqvist bara milimeter i från att bli översprungen av sydkorean. Granen vobblar och halvtacklar sig in i situationen och faller tungt, liksom motståndaren.

Farligt, farligt. Dessa situationer, det är känslan, kommer att straffa Sverige förr eller senare. Hur länge orkar som exempelvis Granqvist med snabba löpningar över större ytor?

Matchen pågår.

I 37:e minuten, Sverige illa ute igen. Kontraslår mot Sverige, snabbt, snabbt anfall av Sydkorea men uppoffrande av Pontus Jansson och speciellt Andreas Granqvist som röjer och är överallt och förkroppsligar ett enormt slit och fajt.

I 43:e minuten går Ola Toivonen, straff? Nej, det blev inte det. Hörna istället. Janne Andersson med yviga gester från bänken – men som sagt domaren är avvärjande. Inget pekande på elvameterspunkten.

Sverige jagade in i det sista. Seb Larsson ett exempel när han snabbt vill ha bollen av en bollkalle för inkast med bara några sekunder kvar. Viftar otåligt med händerna och drar i väg ett inkast 20-30 meter innan domaren blåser av.

Glenn Strömberg: ”Det är ett bättre och bättre Sverige, tryggare och tryggare”.

”Ja, Jag var förbannad. Man får verkligen inte så många här chanser i ett VM”, säger Daniel Nannskog om Marcus Bergs så tunga, tunga läge.

Ett namn som får kritik i Sverige är däremot Emil Forsberg.

Daniel Nannskog för SVT:

– Jag vill se honom tigga mer boll. Jag vill se honom mer sugen än som det ser ut nu. Vi har stora krav på en sådan här spelare.

ANDRA HALVLEK HAR STARTAT !

Varning på sydkoreanske Hwang som gör ner Ludvig Augustinsson hårt. Detta tio minuter in i andra. Seb Larsson på det med en mycket bra frispark som gör det roddigt i straffområde.

Sydkoreas bästa målchans. Granqvist går bort sig på vänsterkant och helt öppet 10-12 meter in i straffområdet men Pontus Jansson störtar in som back up – emellan i sista stund.

Claesson på det i en situation som renderar Sveriges första varning i detta mästerskap:

”Man kan säga att ha tjänat i hop till den”, säger Strömberg.

Matchen pågår.