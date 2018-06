Foto: Bildbyrån

Besard Sabovic slet av korsbandet under U19-EM i Georgien förra sommaren. Mot IFK Göteborg i träningsmatchen uppe i Dalarna under lördagen hoppade Djurgårdens talangfulla mittfältare äntligen in i spel igen, ett år efter skadan.

Redan 2016 debuterade Besard Sabovic i allsvenskan för Djurgården, det som 18-åring. Sju framträdanden, varav tre starter, blev det i seriespelet – och dessutom ett mål borta mot IFK Göteborg.

I fjol blev det inga matcher i allsvenskan för Djurgården. I stället lånades han ut till Brommapojkarna under våren där han hade svårt att knipa en ordinarie tröja i ett BP som gick som tåget med Olof Mellberg vid rodret.

I juni förra året reste Sabovic till Georgien för EM-slutspel med U19-landslaget, men varken för Sverige eller Sabovic blev det ett lyckat mästerskap. Blågult var utslaget redan efter två gruppspelsmatcher och Sabovic slet av korsbandet.

Sedan dess har 20-åringen inte spelat några matcher för Djurgården, men nu under lördagen, när Djurgården mötte IFK Göteborg i en träningsmatch uppe i Borlänge, bytte Sabovic av Jesper Karlström med 20 minuter kvar att spela. En minst sagt efterlängtad comeback för innermittfältaren!

Läs mer om matchen HÄR!