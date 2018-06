Foto: Bildbyrån

Frankrike var nära en rejäl missräkning i VM-premiären mot Australien, men med knappa tio minuter kvar frälste Paul Pogba sitt lag och fransmännen vann med 2-1.

Det var flera överraskningar i Didier Deschamps franska startelva när en av VM:s stora guldfavoriter gick in i turneringen mot Australien.

Benjamin Pavard och Lucas Hernández fick chansen som ytterbackar i stället för Djibril Sidibé och Benjamin Mendy. Juventus Blaise Matuidi, som varit given på Frankrikes mittfält såväl i VM 2014 som EM 2016, förpassades till bänken och i stället fick Bayern Münchens Corentin Tolisso chansen.

I anfallet petades Olivier Giroud och i stället bildade superstjärnan Antoine Griezmann anfallstrio med Kylian Mbappé och Ousmane Dembélé.

Frankrike fick inte igång spelet i den första halvleken och ställningen var 0-0 i paus, men efter att Griezmann tidigt i andra halvlek gått i backen och domaren via VAR dömt straff sattes ledningsmålet just genom Griezmann.

Glädjen varade dock inte särskilt länge då Samuel Umtiti fick hjärnsläpp och tog bollen med handen inne i straffområdet och Mile Jedinak sköt 1-1 från elva meter.

Deschamps kastade sedan in såväl Matudi som Giroud och den sistnämnde låg bakom segermålet sent i matchen. I den 81:a minuten skarvade Chelseastrikern fram bollen till Paul Pogba och mittfältaren lyfte bollen via ribban in i mål.

Frankrike vann med 2-1 och fick därmed en skön start på VM-turneringen. Senare under lördagen spelar Peru och Danmark, som är fransmännens övriga två motståndare i gruppspelet.