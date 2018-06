Foto: Bildbyrån

I skuggan av VM spelar Djurgården och IFK Göteborg träningsmatch mot varandra uppe i Dalarna och Blåvitts tränare Poya Asbaghi ställer upp med ett slagkraftigt lag på banan. Det är dock Djurgården som leder med 2-0.

VM är i full gång och det innebär att allsvenskan först kickar igång i början av juli igen. Det betyder dock inte att lagen ligger på latsidan för det.

Klockan 15 drabbar Djurgården och IFK Göteborg samman uppe i Borlänge i en träningsmatch och framförallt Blåvitts tränare Poya Asbaghi går all-in med elvan. Vajebah Sakor och August Erlingmark finns inte med på grund av skada.

Blåvitts elva:

Erik Dahlin – Carl Starfelt, André Calisir, Kristopher Da Graca – Emil Salomonsson, Amin Affane, Mix Diskerud, Victor Wernersson – Sebastian Ohlsson, Elias Omarsson, Giorgi Kharaishvili.

Avbytare: Tom Amos, Rasmus Wikström, David Boo Wiklander, Sebastian Eriksson, Andreas Öhman, Alhassan Yusuf, Billy Nordström, Mikael Ingebrigtsen, Tobias Hysén, Benjamin Nygren

Djurgården kommer inte riktigt med samma slagkraftiga lag. Storstjärnorna Andreas Isaksson och Jonas Olsson saknas exempelvis helt. Tino Kadewere och Jonathan Augustinsson har semester efter landslagsuppdrag.

Djurgårdens elva:

Tommi Vaiho – Johan Andersson, Niklas Gunnarsson, Marcus Danielson, Matteo Catenacci – Jonathan Ring, Kerim Mrabti, Jesper Karlström, Haris Radetinac – Aliou Badji, Edward Chilufya

Avbytare: Oscar Jonsson, Alexander Abrahamsson, Besard Sabovic, Oliver Granberg, Arnold Ehn, Oscar Pettersson

Avspark 15.00.

Djurgården skapade matchens första farlighet, detta redan i tredje minuten. Jonathan Ring trippade fram från vänsterkanten, väggade sig förbi med hjälp av 18-årige zambiern Edward Chilufya och Ring kom till skott med högern, fel fot. Avslutet hårt, men rakt i famnen på Erik Dahlin.

Mycket nära 1-0 Djurgården i nionde minuten då Kerim Mrabti vek in från höger och sköt med vänstern utanför straffområdet. Skottet, även det med fel fot, mycket bra mot första stolpen och Erik Dahlin tvingades till en jätteräddning på det hårda avslutet från Dif-stjärnan.

Djurgården klart bättre första tio minuterna, Blåvitt svårt att få tag i bollen.

Blåvitt åt sig sedermera in i matchen, men det var ändå Djurgården som skapade nästa heta chans, detta i 19:e minuten. Kerim Mrabti, i dag alltså i en central mittfältsroll, spelade fram Badji i djupled och fick sedermera tillbaka bollen. Mrabti utanför straffområdet gick på nytt på avslut. Denna gången var skottet inte lika hårt och Dahlin hann ner vid stolproten och klarade bollen utan att släppa någon retur.

Dahlin skulle dock överlistas bara tre minuter senare för i den 22:a minuten fick Edward Chilufya på ett vass skott som gick i nät, ett snyggt mål av den 18-åriga zambiern som anslöt i vintras men som knappt fått någon speltid i allsvenskan under våren. Den kvicke anfallaren kom rättvänd med bollen och fick på ett hårt skott som smet in vid Dahlins vänstra stolpe.

Mycket nära 2-0 Djurgården i 26:e minuten när Chilufya rann igenom, men den här gången räddade Dahlin.

I den 38:e minuten räddade Dahlin på nytt när Haris Radetinac väggade sig igenom och fick iväg ett avslut, men fin parad av Blåvittkeepern.

Radetinac fick dock sista ordet för bara minuten senare vek han in från vänsterkanten och med ett distansskott prickade yttern in 2-0 via bortre stolpen. Ett klassmål!

Blåvitts farligaste chans kom i 45:e minuten då Victor Wernersson träffade ribban. Wingbackens ”avslut” var dock tänkt som ett inlägg, men det blev ju helt perfekt och oroligt för keepern Tommi Vaiho som kunde pusta ut.

2-0 till Djurgården efter den första halvleken.

Matchen pågår.