Foto: Bildbyrån

Jakob Johansson var en av de stora hjältarna bakom Sveriges bragd mot Italien. AEK Athens-proffsets mål i den första matchen blev avgörande. I dag är han på allvar i gång igen efter ett bakslag i vintras.

– Jag har i två veckor tränat på en anläggning i Paris och knäet känns bra igen. Nu gör jag klara framsteg igen, säger Johansson till FotbollDirekt.se.

Så sent som för drygt två månader sedan vågade mannen som gjorde målet som låg bakom kvalsuccén mot Italien – tro på VM.

Men så kom ett bakslag och han tvingades inse att det inte skulle gå.

Han sköt Sverige till Ryssland men mer skulle det nu inte bli.

Inte den här gången.

Långt bortom allt som händer i VM så befinner sig Johansson just nu på en specialklinik i Paris där han ska rehabilitera sin korsbandsskada och det är träningspass som nu börjar betala sig. I tysthet för ett namn vars mål alltså ligger bakom det VM-äventyr som nu börjar för Sverige i ryska Gelendzjik.

– Det har varit totalt som två arbetsveckor i Paris den senaste tiden. Jag är på väg hem till Sverige just nu innan det blir Paris igen i nästa vecka, beskriver han för FotbollDirekt.se.

– Men det känns bra. Jag hade ju ett bakslag tidigare och ett tag stagnerade jag men nu går det framåt igen. Men det känns bra i knäet och jag kan träna med både boll och börja löpträna. Jag känner en bra stegring och fortsätter det så här så ska jag träna för fullt igen i juli och kunna spela matcher i augusti. Det om allt fortsätter att gå bra. Ja, men det är verkligen bra här. Blir otroligt väl omhändertagen och stödet från klubben är fantastiskt. Jag kan absolut inte klaga.

Kring VM går hans huvud isär.

Inte av bitterhet, utan mer av försmädligheten i att vara så nära och sedan så snopet det är att gå miste om allt – när du som Jakob Johansson blev den store hjälten i något som redan är svensk fotbollshistoria.

De där dubbelmötena mot Italien.

– Det är tråkigt och visst jag sade väl att jag hoppades och drömde men samtidigt har jag varit realistisk hela tiden. Nej, jag har inte varit inställd på VM, säger han och förtydligar:

– Det är ju det och man försöker att inte tänka för mycket på det men samtidigt är det fantastiskt det jag fick vara med om. Nej, jag har inte haft överdrivet svåra tankar. Man kommer ganska snabbt in i det man måste gå igenom för att bli frisk igen. Det tar så oerhört med tid och kraft, krävs så mycket så att man har inte tid att tillåta sig att deppa. Jag kommer som exempelvis inte ha tid att åka och titta på några matcher i VM på plats, all tid går åt till att bli frisk. Det är det och familjen jag måste lägga all kraft på.

Hur ser du på dina framsteg. Måste kännas otroligt bra?

– Det är ju första gången på säkert två månader som jag kan träna som jag gör just nu och med lite tur kan jag spela matcher i augusti igen.

Vad vet du om IFK Göteborgs säsong så här långt?



– Jag vet. Jag ser så mycket jag hinner. Det har varit lite tufft men det viktigaste för mig är att jag känner att det händer mycket i klubben och det känner jag att det gör. Jag får en känsla av långsiktighet och att Blåvitt vågar tänka så. Jag hoppas det är så också i verkligheten. Nej, jag har inga kontakter med Mats Gren eller någon i IFK:s ledning. Jag känner ju några spelare som exempelvis Tobbe Hysén men några kontakter med någon i ledningen har jag inte haft sedan jag lämnade klubben.