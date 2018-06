I SAMARBETE MED SPELTIPSTER.SE.

Daniel Domeij har en lång bakgrund i spelbranschen och har bland annat jobbat som oddssättare på Unibet. Under VM kommer han att sända live i samband med majoriteten av matcherna – där ni som tittar kan diskutera VM och livespel på matcherna.

– Jag kommer involvera folk på twitter och ha med flera bettingprofiler i sändningarna, säger han inför premiären som sker mellan Iran och Marocko klockan 17:00.

Under VM gör sajten en satsning på det kända fenomenet ”second screen”. Spelexperten Daniel Domeij har en lång bakgrund inom spelbranschen och har bland annat jobbat som oddssättare åt Unibet. För Speltipsters räkning kommer han under majoriteten av matcherna att sända live via Twitch.

Ni som tittare kommer att kunna livechatta med Daniel, få speltips och komma med egna spelförslag på matcherna som pågår samtidigt.

– Det ska bli jäkligt kul att testa det här med våra läsare. Det kommer vara fokus på sportsbetting och jag kommer involvera folk på twitter, både tittare som kan komma med inspel och spelförslag, samt experter som har djup koll på lagen som spelar, säger Domeij.

– Det blir mycket spontant snack med fokus på livespel. Jag kommer även försöka utbilda lite om vilka sajter man ska läsa sig in på och vilka bolag man kan lita på. Mycket nöje!