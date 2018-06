Foto: Bildbyrån

Reuben Acqua har lämnat Hammarby. I dag avslöjar Jesper Jansson att Ghana-talangen inte är aktuell. Inte i nuläget.

– Han åkte hem i går. Det är en spelare med imponerande fysik och utväxling men i dag är det svårt läge att ta sig i i Hammarby, Du måste helt enkelt vara jävligt bra för att konkurrera från start, säger Jansson till FotbollDirekt.se.

Hammarby släppte tidigare i vår ett annat namn från Ghana när man bröt med

Gershon Koffie. Snabbt kom sedan en landsman in i bilden när Acqua kom in – ett namn med slovakiska ligameriter.

Ett 21-årigt namn som inte var några tillfälligheter, utan någon Jansson kompani följt under en längre tid genom inte minst resor nere Ghana.

Tio dagar så sent som förra månaden

Men från slovakiska Dunajska Streda till Hammarby blev ett för långt steg.

I nuläget så finns ingenting omedelbart med den här unga afrikanen. Han har tränat under cirka en vecka med Hammarby och lämnade alltså Sverige under gårdagen och gjorde det utan att veta exakt vad Hammarby vill med honom.

– Vi får se. Nej, i dag är ingenting mer aktuellt med honom. Nu beror det på hur vår trupp kommer att se ut framöver. Hur den kommer att påverkas i sommarfönstret, säger Hammarby sportchef på torsdageftermiddagen till FD.

Jesper Jansson ser inte Acquas dagar i Stockholm som något tillkortaskommande för vare sig Bajen eller spelaren.

– Han åkte hem i går. Det är en spelare med imponerande fysik och utväxling men i dag är det svårt läge att ta sig i i Hammarby, Du måste vara jävligt bra för att konkurrera från start. Så bra som vi har startat. Vi är serieledare, nej, det är inte lätt att komma hit och försöka slå sig in i det vi har just nu.

Vad har han haft mest utav som gjort intryck?

– Fysiken. En stark spelare. Svår att ta sig förbi och så hans utväxling. Nu hade han emot sig lite att han inte hade spelat fotboll på ett tag när han kom hit.

Vet han var han har er nu. Vet han med vilka förutsättningar han lämnar Sverige?

– Det vet han inte men han vet att han inte är borta ur bilden beroende på hur vi kommer att påverkas i transferfönster.