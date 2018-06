Foto: Bildbyrån

SVENSKA FANS har i dag publicerat en ny Malmö FF-lista. Anders Christiansen och Uwe Rösler i topp. Förstås. Skribenten Henrik Zackrisson visar att han känner för MFF:s nye tysk.

Den nya rösten är på plats och överst på veckans lista tillsammans med Anders Christiansen.

Det har varit en bråd MFF-vecka och en vecka som kanske är vad som kommer visa sig den enskilt starkaste för någon allsvensk klubb under året. Dels det att ta ett namn som Christiansen som sannolikt kommer att rankas som allsvenskans nummer ett, samt ett välkänt internationellt namn som ny tränare.

I dag skriver Svenska Fans om känslan kring en 49-årig tysk med 50 mål för Manchester City.

”Jag senarelade lunchen och gick in på sydsvenskan.se. Satt som så många andra och väntade på att den gnisslande dörren till vänster om podiet skulle öppnas. Och så gjorde den det, och in kom Carlnén, Daniel Andersson, Peter Åhlander och … skådespelaren Niklas Hjulström? Nej, såg jag när vår nye tränare satte sig ner, det blir inte någon Burnin’-sång, de var bara en smula lika. När namnet uttalades väcktes minnesbilder om en snabb Manchester City-anfallare, men, det ska erkännas, innan det nämndes kände jag inte igen honom”.

”Vad tro om detta då? Ja, han är ju bevisligen rutinerad. Gjorde ett bra intryck. Finns mycket uppmuntrande att läsa om honom. Och som jag ser det finns det ingen som helst anledning att döma ut valet eller vara något annat än positiv. Att våga tro. Nånstans gillar jag också överraskningen, detta att det blev ett namn som överhuvudtaget inte förekommit i förhandsspekulationerna”.

Och så har Rösler blivit bokmaterial. En storsäljare i vardande på Malmös bokhandlar? Säkerligen. Skynda efter ett ex.

Den ser redan svår ut att få tag på.

”En bonusgrej är att det finns en självbiografi. Den utkom 2014 och heter ”Knocking down walls”. Den är slut på Adlibris, dyr på Bokus men klart överkomlig på Amazon. Jag betalade bara 54 kronor för mitt – visserligen begagnade – exemplar där igår. ”What shines through is his passion, intelligence, honesty and originality of thought”, skriver en recensent. Ser fram emot läsningen”.

