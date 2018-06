Foto: Bildbyrån

Det var under tisdagen som Malmö FF presenterade Uwe Rösler som ny tränare. En som haft tysken som tränare är den tidigare MFF-spelaren Peter Abelsson.

– En gång var han besviken och frustrerad över spelet i halvtid. Han sparkade allt vad han kunde in i ett metallskåp. Jag tror han bröt tån, berättar Abelsson för Sydsvenskan.

Som spelare gjorde Uwe Rösler 50 mål i Manchester City och tysken har nu 13 år som tränare bakom sig i såväl norska som engelska klubbar.

Under tisdagen presenterade Malmö FF 49-åringen som sin nya tränare och en som spelat under Rösler är den tidigare MFF-spelaren Peter Abelsson, som hade honom under sin tid i Viking Stavanger.

– Jag tror att han är rätt man för att få fart på ett lag. Det var inget namn jag hade tänkt på i förväg. När det kom fram kände jag att det var ett bra val. Han fick effekt på oss i Viking väldigt snabbt. Vi blev trea efter att ha varit i botten året före, säger Abelsson till Sydsvenskan och fortsätter:

– En riktig vinnartyp som lägger ner sin själ och ställer höga krav på både sig själv och omgivningen. Han är väldigt noggrann i det han gör, lägger ner mycket tid på förberedelser för både matcher och träningar. Man hade respekt för honom, men han hade ett stort hjärta och pratade mycket med spelarna.

Uwe Rösler är en man av temperament. För Sydsvenskan beskriver Abelsson hur tysken fullkomligen kunde explodera.

– Han kunde få vredesutbrott. En gång var han besviken och frustrerad över spelet i halvtid. Han sparkade allt vad han kunde in i ett metallskåp. Jag tror han bröt tån. Men han rörde inte en min. Du får kanske fråga hur många han brutit…