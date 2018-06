Foto: Bildbyrån

Sebastian Larsson har gjort hundra a-landskamper och närmare 300 matcher i Premier League. Just rutinen och vinnarskallen är två egenskaper som gör att FD:s krönikör Magnus Österberg applåderar AIK stort över stjärnvärvningen.

– De har tappat ledargestalter i exempelvis Nisse Johansson. Därför är Sebastian Larsson en jätteviktig värvning av AIK, konstaterar Österberg.

Sveriges förbundskapten Janne Andersson plockade inte ut en enda allsvensk spelare i sin VM-trupp. Men nu, när landslaget under tisdagen flyger till Ryssland, kommer ändå en spelare spela i allsvenskan efter mästerskapet.

Under måndagseftermiddagen blev det till sist klart att Sebastian Larsson är AIK-spelare. 33-åringen har skrivit på ett två och ett halvt års långt avtal med option på ytterligare ett år.

LÄS: LARSSON VILL INTE PRATA DJURGÅRDEN

En som applåderar AIK för värvningen är FD:s krönikör Magnus Österberg.

– De har tappat ledargestalter i exempelvis Nisse Johansson. Därför är Seb Larsson en jätteviktig värvning av AIK. Nu får de in en spelare som gjort hundra landskamper och som varit ute väldigt länge i Europa. Han kommer att betyda väldigt mycket för AIK och han kan ju spela på alla tre centrala mittfältspositioner, såväl defensivt som offensivt, konstaterar Österberg.

Kristoffer Olsson ser ut att kunna säljas i sommarfönstret. Hur ser du i så fall på Olsson ut och Sebastian Larsson in?

– Det är ju oundvikligt att inte tänka att Olsson lämnar. Klart att Seb är en lite annan spelartyp. Under sin karriär har han gjort sig känd för att vara en spelare som jobbar hårt och löper väldigt mycket, lite Johan Blomberg-typ som orkar löpa box to box. AIK behöver innermittfältare som går i djupled och där är Sebastian Larsson väldigt bra. Han och Kristoffer Olsson är inte så lika, Olsson är lite mer kreativ i sitt spelsätt även om Seb är skicklig på det också. Skulle Olsson, som varit en stor del av AIK:s framgång under våren, nu försvinna är Seb Larsson en väldigt bra ersättare. Erfarenhetsmässigt kommer han att vara jätteviktig, likaså på fasta situationer i och med hans högerfot.

Finns det några tvivel kring Sebastian Larsson i AIK?

– Tvivlet med hemvändare är ju alltid att spelarna kan underskatta serien och att de tror att det kommer gå bra även om de inte anstränger sig till max, men Seb Larsson känns inte som den typen. Något annat som dock kommer att bli en omställning är konstgräs, det blir något nytt för honom. Nu kommer han dessutom från några säsonger i England där hans lag inte dominerat matcherna. Nu i AIK förväntas ju laget vinna och de är ju favorit i varje match. Förväntningarna på Larsson kommer också att vara väldigt stora så klart. Men som sagt, en jättebra värvning av AIK!