IFK Göteborg ligger först på en elfteplats i allsvenskan, men trots detta är succéförvärvet Carl Starfelt lyrisk över nya tränaren Poya Asbaghi.

– Jag har blivit positivt överraskad sedan första träningen. Han är väldigt taktiskt skicklig och en väldigt bra matchcoach, berättar försvarsspelaren för FotbollDirekt.se.

I november presenterades Poya Asbaghi som IFK Göteborgs nya tränare. 32-åringen är inte bara yngst av alla tränare i årets allsvenska, han har varit tydlig från början med att han vill förändra Blåvitts spel och få laget att bli mer passningsorienterat.

Vårsäsongen blev resultatmässigt en besvikelse för storklubben. Sista veckan, då laget spelade tre matcher, blev det bara en poäng (oavgjort mot Elfsborg och förluster mot Djurgården och Sundsvall). Efter elva matcher ligger Blåvitt elva med sina 13 inspelade pinnar, men trots den jobbiga våren är mittbacken Carl Starfelt lyrisk över sin tränare.

– Jag har varit positivt överraskad sedan första träningen. Han är väldigt tydlig med vad han vill. Han är väldigt taktiskt skicklig och något som man utifrån kanske inte vet är att han är en väldigt bra matchcoach. Han kan komma in i halvtid och vet då exakt vad vi ska rätta till. Det är flera matcher under våren som han gjort så när vi blivit stängda av motståndarna och så har det blivit mycket bättre efter hans korrigeringar. Så ja, där är han väldigt duktig! Dessutom är han en sympatisk människa och han är lätt att prata med. Man känner att man utvecklas under Poyas ledning, berättar Starfelt för FotbollDirekt.se.

Den 23-åriga försvararen blev klar för Blåvitt redan i somras, men stannade kvar i Brommapojkarna resten av säsongen. Nu under våren har han startat samtliga elva matcher, men trots att Brommapojkarna fram till den här säsongen inte spelat i allsvenskan sedan 2014 har Starfelt redan före Göteborgstiden lirat i landets högstaserie.

För det var just 2014 som en då 19-årig Starfelt släpptes fram av dåvarande tränaren Stefan Billborn och Starfelt spelade hela 20 matcher den säsongen. Stockholmaren var sedan nere i såväl superettan som division 1 med Brommapojkarna och han medger att kontrasterna till allsvenskan är stora.

– Det är klart att allt runtomkring med den mediala uppmärksamheten på alla matcher och så vidare är något helt annat i allsvenskan, framförallt om man jämför med division 1 haha. Jag har längtat att komma tillbaka till allsvenskan. Med allt intresse som finns kring den här ligan så är det ju så klart väldigt roligt. Rent fotbollsmässigt är det givetvis också ett steg uppåt, men jag har aldrig varit orolig över att jag inte klarar av nivån. Jag har känt mig redo och det tycker jag också att jag visat.

Men varför lämnade du inte BP när ni trillade ner i division 1? Då hade du ju redan spelat i både allsvenskan och superettan?

– Som ung är speltiden det viktiga, att hela tiden spela mycket matcher. Jag var väl inte riktigt mogen på den tiden, även om det så klart var väldigt utvecklande att spela allsvenskan och så. När vi åkte ner kände jag inte att jag var för bra för den nivån utan jag tyckte att det skulle vara utvecklande. Det fanns inte så många andra alternativ än att stanna och för mig var det som sagt viktigt att få spela. I efterhand tycker jag att jag gjorde helt rätt. Jag har fått spela hela tiden sedan jag var 18 år gammal och det är nog inte jättemånga mittbackar som gjort det.

Och även nu i Blåvitt har du fått spela hela tiden. Var det därför du valde just att flytta till Göteborg?

– Exakt, det var ju en av parametrarna som jag tog mycket hänsyn till när jag skulle byta klubb, att jag ska ha väldigt goda chanser till att få spela. Det är klart att det känns bra att jag fått spela hela tiden.