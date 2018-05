AIK går mot ett transferfönster med den bästa starten man poängmässigt gjort över hela 2000-talet. Här ger AIK:s sportchef Björn Wesström sin syn på kommande transferfönster. Uppenbart beredd på fler affärer.

– Det är skarpt läge kring ett par av våra spelare, avslöjar AIK-basen Björn Wesström för FotbollDirekt.se.

AIK har gjort en satsning som inte har något motstycke i klubbens historia. Bara i vinterfönstret kom namn som Adu, Elyounoussi, Milosevic, Ekstrand, Janosevic, Silva, Lundström och Bahoui. Med miljonerna från den historiska Alexander Isak-affären med Dortmund så har Solnaklubben valt att gå med i det race Malmö FF iscensatt allt sedan de framgångsrika Champions League-åren.

Och än så länge bottnar AIK i den vågade satsning man har gett sig på. Poängflödet hittills (24 poäng på 12 matcher) är en siffra som är bäst för AIK över hela 2000-talet. Det är bara just år 2000, säsongen efter Champions League-succén, som kan konkurrera (då 22 poäng på 12 matcher).

– Hur vi ser på det här transferfönstret? I grunden inte annorlunda än tidigare säsonger. Det handlar som alltid om en balans. Dels ur ett sportsligt perspektiv hur vi vill utveckla spelet och vilka egenskaper vi söker till det. Sen handlar det såklart om ekonomi. Vi får spekulera i vad som kan tänkas säljas och för hur mycket och sen tittar vi efter eventuella nya namn utifrån vad klubben känner är ansvarsfullt att investera i spelarköp, säger Björn Wesström till FotbollDirekt.se.

– Jo, det är klart att sportsliga framgångar och en stark ekonomi ger ett visst planeringsutrymme. Det som tagit oss till medaljplats dom senaste sju åren och en stark ekonomi är inget annat än ett hårt jobb av hela sportorganisationen och det behöver fortsätta så varje dag om vi vill utvecklas ytterligare. Vi gjorde med AIK-mått mätt stora investeringar i vinterfönstret för att se till att vara med i serien efter vårsäsongen, nu är det gjort och vi finns med i toppen utan att ha nått maxkapacitet. Nu ska vi justera utifrån en mängd parametrar och en budget som gör att AIK mår bra även på lång sikt.

Är det nära till sälj kring någon eller ett par av era namn?

– Det är skarpt läge. Det finns konkret intresse. Vi får se hur det utvecklas och vad det landar i. Kanske blir det så att att vi kommer att neka någon just den här gången sin livsdröm. Kanske inte. Ja, men det är så det är och det är alla införstådda med. Vi har ju själva några exempel på hur snabbt fotbollslivet kan förändras med skador så jag förstår spelarnas iver att komma iväg till en annan ekonomi när väl chansen är konkret, konstaterar AIK-basen för FD.

LÄS: STJÄRNANS BESKED OM AIK

Mest exponerad just nu ser Kristoffer Olsson ut att vara. Ett namn som enligt FotbollDirekts uppgifter är en affär som satts så högt som till 3-3,5 miljoner euro, siffror som skulle göra honom näst dyrast genom tiderna för stockholmarna. Ett namn som lär bli allt annat än lätt att ersätta.

I detta cirkulerar även på ett ingående vis rykten kring namn in som Sebastian Larsson, Erik Johansson, Panajotis Dimitriadis samt även Kristoffer Nordfeldt. Idel toppnamn. Frågan är om det blir ett eller flera av dessa.

– Jag kommenterar inga namn men, ja, vi har en idé kring hur vi vill ersätta de vi känner är som mest aktuella för att utveckla truppen. Det är skarpt kring ett par namn sedan återstår det att se vart det landar.

Hur ser du överhuvudtaget på transferfönster – oavsett när på året?

– Huvudrubriken för mig är alltid: Ansvar! Dom sportsliga drömmarna behöver sitta ihop med dom ekonomiska förutsättningarna som klubben har. Det är lätt att tycka och tänka utan att ta ansvar för hela resultatet, det vill säga sport och ekonomi när man spekulerar kring förutsättningarna. Men vi har byggt en bra ekonomisk bas via en god balans mellan risk och trygghet via det jobb som gjorts tidigare så modellen finns där, nu handlar det bara om att förfina den för att få ännu mer effekt per investerad krona.