Foto: Bildbyrån

Tidigare Elfsborgsstjärnan Arber Zeneli valde sommaren 2016 bort det svenska landslaget för att spela för Kosovo och under tisdagskvällen var 23-åringen den stora förgrundsfiguren när Albanien besegrades med hela 3-0. Zeneli gjorde de två första målen.

Efter att ha gjort tio mål och fem assist i allsvenskan 2015 lämnade Arber Zeneli sitt Elfsborg för spel i Heerenveen, detta bara ett par månader efter att han varit med och vunnit U21-EM i Tjeckien (fick dock ingen speltid).

En framtid i Blågult blev det dock aldrig. Sommaren 2016 stod det klart att Zeneli valde bort det svenska landslaget för Kosovo. Där har han växt ut till en viktig spelare.

Under tisdagskvällen stundade Balkanmöte mellan Kosovo och Albanien. Hemmalaget Kosovo vann med hela 3-0 och den stora förgrundsfiguren var just Arber Zeneli som sköt 1-0 i den 20:e minuten och kort efter pausen prickade han in 2-0 bakom den tidigare Kalmarmålvakten Etrit Berisha.

Malmös vänsterback Egzon Binaku, som spelade U21-EM med Sverige 2017, satt på bänken för Albanien hela matchen.