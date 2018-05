Foto: Bildbyrån

I fjol vann Sirius med 2-0 mot Djurgården i bägge mötena. Nu möts lagen på Studenternas och hemmalaget behöver minst sagt poäng då de är jumbo i tabellen medan Djurgården jagar toppskiktet. Ställningen är 0-0.

Sirius var i fjol nykomling i allsvenskan och mötte Djurgården på bortaplan i premiären inför drygt 26 000 åskådare på Tele2 Arena. Den matchen vanns av Sirius med 2-0 efter två mål av Kingsley Sarfo.

Den ghananska stjärnan flyttade på sommaren till Malmö, men det gjorde inget för Sirius mot Djurgården i returen då de återigen vann med 2-0.

Nu möts lagen i vårens sista omgång före det långa VM-uppehållet. Sirius är jumbo på sina fem poäng medan Djurgården ligger på femte plats. Just Stockholmslaget har med Svenska cup-finalen inräknad fyra raka segrar. Senast besegrade de IFK Göteborg på bortaplan med 3-1.

Precis som i torsdags saknas såväl Jonas Olsson som Fredrik Ulvestad och finns inte med i truppen.

Mycket nära 1-0 Djurgården redan efter tre minuter när Tino Kadewere hittade fram till Kozica som avslutade men fin räddning av Fegrouch som även räddade returen från Mrabti. Intressant just med firma Tino, Kozica och Mrabti då de det var just den trion som låg bakom Djurgårdens 1-0-mål mot Blåvitt i torsdags – då i just tredje minuten!

Tungt skott från Jonathan Ring i den åttonde minuten då han vek in från höger och siktade mot bortre krysset, men ny fin räddning av Fegrouch.

Matchen pågår.

Sirius: Fegrouch – Larson, Eiswohld, Pehrsson, Arvidsson – Ogbu, Haglund, Gustafsson – Holmquist Vecchia, Maholli, Sirelius

Djurgården: Isaksson – Beijmo, Une Larsson, Danielson, Augustinsson – Ring, Walker, Karlström, Kozica – Kadewere, Mrabti