Foto: Bildbyrån

Östersund tog på nytt en viktig seger i kväll. Viktigt formbesked från ÖFK i en orolig tid med ständiga rykten kring Graham Potter. Anfallsduon Dino Islamovic och Jamie Hopcutt imponerade i segern.

– En fantastisk passning av Ken, säger Jamie Hopcutt till C More.

Östersund kan i dag ha fått ett nytt anfallspar mot Häcken.

När Saman Ghoddos inte spelare, Ghoddos som också är på väg bort – så slog både Islamovic och Hopcutt till.

Den förstnämnde gjorde 1-0 efter närmare halvtimmen spelad.

Drygt tio minuter före slutet så kom bra saker från en annan utlandsaktuell spelare i Ken Sema som spelade fram Hopcutt till 2-0.

Tråkigt däremot för Östersund var att mittbacken Sotirios Papagiannopoulos slutade matchen skadad.

Han haltade av och bröt matchen i förtid.

Hopcutt kommenterade sedan segern och gjorde det i lättade ordalag över en match som nu förde upp ÖFK på sjätte plats på samma poäng som Djurgården.

– Det var såklart en fantastisk passning av Ken (Sema). Försvararen såg inte den komma, så det var en bra passning och jag fick in bollen i mål, säger Jamie Hopcutt till C More.

Häckens Andreas Alm fick nu se sitt lag förlora, ett Häcken som annars kommit starkt i de senaste omgångarna,

– Vi har 1-0 emot oss i första halvlek och ändå spelade vi som att matchen var slut, säger Häcken-tränaren Andreas Alm till C More.

Så här startade lagen i kväll:

Östersund: Keita – Edwards, Mukiibi, Papagiannopoulos, Widgren – Aiesh, Tekie, Nouri, Sema – Hopcutt, Islamovic.

Häcken: Abrahamsson – Wahlström, Hammar, Arkivou – Andersson, Bohm, Berggren, Irandust, Angelin – Mohammed, El Kabir.