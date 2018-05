Foto: Bildbyrån

Kristoffer Olsson missade ett jätteläge i slutet av 1-1-matchen mot Häcken. När AIK nu tre dagar sedan tog emot Norrköping var det just mittfältaren som öppnade målkontot.

– Jätteskönt. Förra matchen mot Häcken brände jag en stor chans, säger Olsson till Cmore i pausvilan.

AIK hade chansen att kamma hem tre poäng mot Häcken i onsdags. Vid ställningen 1-1 i slutet av matchen kom Kristoffer Olsson fri, men men sköt utanför. I stället blev det lika på Hisingen, två tappade poäng för Gnaget i guldjakten.

Olsson skulle dock få sin revansch hemma mot Norrköping under lördagseftermiddagen.

I den 28:e minuten tog AIK ledningen med 1-0 och det var ett drömanfall som ledde fram till det. Ett inspel från högerkanten snappades upp av Tarik Elyounoussi som spelade bakåt till Anton Salétros. U21-landslagsmannen dribblade sig in i straffområdet, gjorde ett par snabba finter innan han spelade in bollen i mitten och Kristoffer Olsson på ett tillslag med vänstern placerade in bollen intill första stolpen. Speciellt för Olsson så klart som är fostrad i ”Peking”.

– Jag skulle ljuga om det inte var något extra.. Jag känner många i laget, men ute på planen tänker man inte så mycket på det, berättar Olsson för Cmore och medger lättnad över att få göra mål.

En som inte var lika nöjd i pausen var Olssons kompis från tiden i Norrköping och U21-landslaget: Linus Wahlqvist.

– En dålig halvlek av oss. Vi skapar ingenting och de spelar bra. Vi behöver steppa upp allting i andra, konstaterar Norrköpingsbacken för Cmore.