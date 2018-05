Foto: Bildbyrån

Bonke Innocent har tagits till nåder. Från att ha haft ingenting under Magnus Pehrsson så får han nu spela och imponerar snabbt allt mer.

”Han spelar som om han hade världens självförtroende och dessutom med inneboende kvaliteter som gör att man undrar varför han inte spelat nästan något alls sedan han värvades. Det är fantastiskt att se honom. För hans skull’‘, skriver SVENSKA FANS MFF-redaktion i dag.



Det är ett Malmö FF i förändring och ett MFF som nu senast äntligen vann igen.

Krisen hejdades via 2-0 mot Häcken. Och inte minst imponerade ett namn som är allt annat än givet, när nu tidigare osynliggjorde Bonke Innocent faktiskt får spela under Daniel Andersson.

Det är en stark allsvensk story som kan vara på väg att växa till sig.

Om Bonkes utveckling inte stannar av och Andersson fortsatt håller fast vid honom, så är det en otrolig utveckling för ett namn köpt för åtta miljoner – men så totalt borta under Magnus Pehrssons ledning.

Nu har han plötsligt fått spela tre matcher och han har direkt visat att han håller. Det har ju sagts att han helt enkelt är för dålig för en allsvensk toppklubb, bland annat från norskt håll.

SVENSKA FANS redaktion berörs bland många kring att ett så utdömt namn, köpt för 8-10 miljoner, nu äntligen får en andra chans.

”Det är klart att det finns saker med fotbollen som gör mig gladare, som allsvenskt guld, cup-guld (jo, jag är så gammal att jag minns), avancemang till Champions League eller när Markus Rosenberg förlänger kontrakt. Men efter detta undrar jag om det inte är så att när utdömda/utskällda/hånade spelare kommer fram eller tillbaka och gör succé”, skriver Magnus Johansson från Svenska Fans.

”Det är fantastiskt att se honom nu. För hans skull först och främst, men också för laget som verkligen behöver honom”.

Svenska Fans jämför redan hans situation med en stor gammal MFF-favorit. MER om det här.

Jämte Bonke innehåller veckans MFF-lista värdet av att hålla nollan, Samuel Adrian, klubbhjärtan och Per Frick och tankar kring fyra raka förluster som skapade en drevaktig situation och hur det nu till sist bromsades med en efterlängtad framgång.

Men samtidigt utfärdas en varning om att inte tro för mycket om Häckensegern.

”Seger mot Dalkurd på söndag och några inledande vinster när Allsvenskan drar igång igen efter VM – då kan vi börja prata om avstånd uppåt. Sorry, men riktigt så övertygande var inte vinsten mot Häcken”.