Graham Potter har uppgetts aktuell för tränarjobb utomlands flera gånger – men nu uppges det konkret med en klubb. Enligt Sky så kan Potter bli klar som ny tränare i Swansea City i slutet av veckan.

Graham Potters arbete med Östersunds FK har gett eko utomlands. Den tidigare Premier League-spelaren är nu ett namn i England med omnejd även som tränare, och han har kopplats ihop med flera PL-klubbar. Ofta i samband med att en klubb sparkat en tränare, och där Potter nämnts som en av flera kandidater som ersättare.

Det har gång på gång viftats bort av Östersunds ledning med ordföranden Daniel Kindberg i spetsen. Och det har heller inte blivit någon flytt.

Men nu kommer uppgifter om att en klubb verkligen vill ha Potter, och har honom som etta på sin lista – enligt Sky Sports så kan det hela bli klart i slutet av veckan.

Swansea åkte ur Premier League den gångna säsongen. Tre svenskar finns i klubben, Kristoffer Nordfeldt, Martin Olsson och Adnan Maric.

Klubben har kopplingar till Östersund sedan tidigare. Bland annat sålde ÖFK Modou Barrow till klubben 2015. Swansea har även förlagt två försäsongsläger i Östersund, 2007 och 2008.

Östersund möter Sirius hemma i morgon. Blir det Graham Potters sista match som tränare?

BREAKING: Sky sources: Swansea have made Graham Potter their first choice to take over as manager. The Ostersunds head coach could be appointed by the end of the week. #SSN pic.twitter.com/D37vzcyFA5

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 22, 2018