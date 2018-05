Kalmar FF tar emot Hammarby på Guldfågeln Arena den 27 maj. Nu har KFF dragit igång en kampanj, ”Bajenamnesti”. Syftet? ”Att minska antalet bajenprylar som hanteras felaktigt och ställer till problem i samhället”.

Kalmar FF möter Hammarby nu på söndag i vårsäsongens sista hemmamatch. Och nu skapar KFF hajp kring matchen på ett högst speciellt sätt.

En hemsida, bajenamnesti.se, har skapats inför söndagens match. På hemsidan skriver man:

”21 – 27 maj 2018 råder en tillfällig Bajenamnesti. Under Bajenamnestin kan du som vet med dig att du har bajenprylar lämna in dem på tillfälliga amnesistationer (se karta). Du är helt anonym och kommer inte att ställas till svars för innehavet. Materialet kommer förstöras under kontrollerade former vid amnestins slut”.

”Syftet med amnestin är minska antalet bajenprylar som hanteras felaktigt och ställer till problem i samhället”.

Hemsidan har även en informationsfilm om hur och var man kan lämna in sina Bajenprylar.

Tipsa en vän som hade mått bra av att göra sig fri från Bajen! 😉 #kalmarff #bajen #bajenamnesti pic.twitter.com/PMlKYyiqJt — Kalmar FF (@KalmarFF) May 21, 2018

Kalmar FF har genom åren stått för flera uppmärksammade kampanjer där Hammarby inblandat – bland annat kallat KFF-Bajen för ”ett Smålandsderby”, och med en ”KFF Outlet”, en passning till Bajen som tidigare haft en rad spelare och ledare med KFF-bakgrund.