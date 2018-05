Foto: Bildbyrån

För första gången i årets allsvenska fick Giorgi Kharaishvili chansen från start i IFK Göteborg. Mittfältaren tog till vara på den då han sköt lagets enda mål i 1-1-matchen mot Elfsborg.

– Förhoppningsvis kan han fortsätta växa för det är en intressant spelare, säger tränaren Poya Asbaghi till Cmore.

Inför kvällens möte med Elfsborg hade Giorgi Kharaishvili fått nöja sig med fem inhopp i årets allsvenska. Den georgiska U21-landslagsmannen hämtades in i slutet av februari, men tränaren Poya Asbaghi har valt att prioritera andra spelare framför den offensiva mittfältaren.

På Borås Arena fick dock Kharaishvili chansen – och han tog den. I den 64:e minuten dundrade 21-åringen in Blåvitts ledningsmål, vilket såg ut att räcka för tre poäng. Men då, i matchens sista spark, nickade Per Frick in 1-1 efter frispark från Simon Lundevall och gästerna från Göteborg snuvades därför på två poäng.

– Snöpligt. Det är tungt. Som tränare tänker man värsta scenariot: ”Snälla snälla, inte mål” och så blev det mål… Snöpligt med mål i sista sekunden, men det ingår ju också i matchklockan, konstaterar en besviken Poya Asbaghi för Cmore.

Blåvitt-tränaren har nu lett sitt lag till 13 poäng på nio matcher. Närmast väntar Djurgården hemma på torsdag innan de åker upp till Sundsvall på söndag. Tätt matchande förstås före VM-uppehållet, men nu ser Asbaghi allt mer ut att kunna använda sig av Kharaishvili. Varför georgiern inte fått spela mer tidigare förklarar nu tränaren för Cmore.

– Giorgi gör en bra match. Han jobbar på bra. Sedan han kom från Georgien har han fått acklimatisera sig till vår organisation. Han kom sent in till laget och försvann sedan tio dagar på landslagsläger. Då blir det svårt att hinna ikapp de andra som förstår organisationen väldigt bra och förstår det defensiva jobbet. De senaste veckorna har han dock verkligen visat det och han gjorde det väldigt bra i U21-matchen senast då han gjorde mål, så det var läge att ta in honom nu. Förhoppningsvis fortsätter han att växa för det är en intressant spelare.