Västkustderbyt mellan Elfsborg och Göteborg slutade 1-1 efter att hemmalaget kvitterat med matchens sista spark. FD:s reporter Casper Nordqvist ger nedan sin bild av drabbningen.

FEM SNABBA MED CASPER NORDQVIST EFTER ELFSBORG – GÖTEBORG 1-1

Mål i 94:e minuten. Räddades Jimmy Thelins jobb?

– Kanske. Redan före matchen hade Elfsborg bara mäktat med en seger och två kryss – men hela fem förluster. En till under måndagskvällen hade knappast varit önskvärt för den redan hårt ansatte Thelin och tränaren är nog extra glad att han bytte in Per Frick mot slutet som alltså var den som nickade in kvitteringen.

Märkligt av Thelin att bänka såväl Frick som Viktor Prodell?

– Ja, en av dessa två bör finnas med från start kan jag tycka. Duon har under flera år visat sig vara farliga inne i boxen och med Issam Jebali ensam på topp blir det lite uddlöst eftersom tunisiern gärna droppar ner och hämtar boll. När Frick och Prodell till sist byttes in fick Elfsborg lite bättre tryck och det var ju också just Frick som kvitterade till 1-1 i 94:e minuten.

På tal om att kvittera på stopptid hände ju samma sak på Borås Arena i femte omgången?

– Exakt, då hemma mot Djurgården. Elfsborg har bra inläggsfötter och bra skyttar. Den gången var det Jon Jönsson som från långt håll fick på en rejäl smällkaramell och nu var det Simon Lundevall som med sin frispark från höger prickade Per Fricks panna. Det sena 2-2-målet mot Djurgården fick inte Elfsborg att lyfta, men kan boosten mot Blåvitt ge laget extra energi mot Dalkurd på torsdag och Trelleborg på söndag innan ett välbehövligt VM-uppehåll väntar? Tja, detta är ju i alla fall två matcher som Elfsborg bör ta tre poäng i!

Blåvitt då, bara sekunder från en blytung trepoängare?

– Ja, det måste så klart vara oerhört surt för laget som gjorde en bra match på Borås Arena. Det har ju varit väldigt upp och ner för IFK Göteborg under våren. Helt uddlösa borta mot AIK, men strålande borta mot Malmö. Två matcher som tydligt signalerade lagets lägstanivå och högstanivå i de stora matcherna. Mot Elfsborg var det något mellanting. Ingen jättebra prestation, men heller inte en dålig sådan. Nu väntar ett spännande möte på Gamla Ullevi på torsdag mot ett Djurgården som studsat tillbaka med tre raka segrar efter en jobbig period. Därefter Sundsvall borta på söndag för Blåvitt före VM-uppehållet. Minst fyra poäng i dessa två matcher och Poya Asbaghi har ändå överraskat positivt på mig med sitt lag!

Giorgi Kharaishvili fick chansen i Blåvitts startelva för första gången. Hur såg han ut?

– Jag tycker att han ser superspännande ut. Han är precis den där kreativa spelaren som har det lilla extra som Blåvitt saknat. Dundrade in 1-0 efter dryga timmen spelad och var duktig framåt. Asbaghi berättade för Cmore efteråt att den georgiska U21-landslagsmannen haft vissa problem att ställa om till de mer organiserade och defensiva bitarna i spelet, men nu verkar även detta fallit på plats och då kan nog Kharaishvili bli väldigt sevärd för Blåvitts supportrar denna säsong.