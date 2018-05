Islands VM-trupp innehåller flera namn med allsvensk koppling. Nu har isländska förbundet släppt en lista på truppreserver – även där vimlar det av allsvenska namn, men även en superettansuccé.

Island gjorde succé i EM 2016, där man sensationellt tog sig till kvartsfinal efter att ha slagit ut England.

Islänningarna (drygt 300 000 invånare) gjorde om konststycket när man tog sig till sommarens VM-slutspel efter att ha vunnit en grupp med bland andra Kroatien och Turkiet.

VM-truppen släpptes i förra veckan, och där finns en allsvensk spelare med i MFF:s Arnor Ingvi Traustason, men även antal tidigare allsvenska namn.

Nu går isländska förbundet ut med tolv namn som är reserver på hemmaplan och kan rycka in vid skador.

Där finns tre spelare som spelar i allsvenskan just nu: Arnor Smarason (Hammarby), Elias Már Omarsson (IFK Göteborg) och Jon Gudni Fjoluson (IFK Norrköping).

Men också som har varit här tidigare: Ögmundur Kristinsson, Excelsior (tidigare Hammarby), Elmar Bjarnason, Elazığspor (tidigare IFK Göteborg), Hjörtur Hermannsson, Bröndby (tidigare IFK Göteborg), Runar Már Sigurjonsson, St. Gallen (tidigare Gif Sundsvall) och Vidar Örn Kjartansson, Maccabi Tel Aviv (tidigare Malmö FF).

En som också har chansen är Helsingborgs Andri Rúnar Bjarnason. Den 27-årige anfallaren kom till HIF inför säsongen från Grindavik på hemön och han har gjort succé: Fyra mål på sju matcher i superettan och utöver det också två mål i svenska cupen.

De klubbar som får med spelare till VM kan räkna med bonuspengar från Fifa, 72 000 kronor om dagen per spelare. Ersättningen till klubbarna blir större ju längre landslaget (fler dagar) går i mästerskapet.

Och ersättningen betalas också ut för spelare som inte är i klubben längre – det baseras på tre perioder en spelare är/varit i en klubb: juli 2016-juni 2017, juli 2017-maj 2018 och juni-juli 2018.

Därmed kan exempelvis Hammarby räkna med bonuspengar från Fifa, då man haft högerbacken Birkir Már Saevarsson hos sig tidigare (2015-2017).

