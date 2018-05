Foto: Bildbyrån

Indiske affärsmannen Prashant Agarwal kan tänka sig investera i IFK Göteborg. Men Agarwal har även idéer om att skicka allsvenskan på export – till hemlandet Indien. Prashant Agarwal ser enorm potential i allsvenskan och ser det inte som omöjligt att svenska ligan kan bli lika stor som engelska Premier League:

– Det kan bli det. Och jag säger inte det med någon överoptimism. Jag säger det bara med en praktisk approach, med min erfarenhet i den branschen, säger han i det senaste avsnittet av Blåvittpodden.

Prashant Agarwals namn har dykt upp tillsammans med IFK Göteborgs den senaste tiden. En indisk affärsman som bland annat har en bakgrund som president i indiska klubben Delhi Dynamos, och som hamnade i Sverige och Göteborg genom sin hustru.

Sedan 2011 bor han i Göteborg delar av året, men han fick upp ögonen för Blåvitt redan på 90-talet när klubben spelade Champions League. Agarwal såg IFK slå Manchester United i en klassisk match i CL-gruppspelet 1994, och fick känslor för spelare som Jesper Blomqvist och Stefan Pettersson.

Nu kan han vara på väg att investera i Blåvitt. Det har tidigare uppmärksammats att Agarwal kan tänka sig gå in i klubben på ett eller annat sätt. I det senaste avsnittet av Blåvittpodden så pratar han sig varm för IFK, som han säger har enorm potential. På en direkt fråga om han kan tänka sig investera i Blåvitt så svarar han:

– Jag gör mina investeringar inte bara utifrån att tjäna något. Jag gör mina investeringar där jag har mitt hjärta. Om man vill investera i en av sitt livs kärlekar, som för mig är IFK Göteborg… jag skulle älska att ha möjligheten att investera, när tiden den rätta, säger Agarwal i podden och fortsätter:

– Men samtidigt har jag en känsla av att fansen ska gilla det, att folk välkomnar det. Jag vill inte forcera något. Jag är här, jag kommer inte att sticka iväg någonstans. Jag tror att jag kommer spendera resten av mitt liv i Sverige.

– Så varför inte, om jag ska vara i Sverige resten av livet så vill jag vara med på resan med IFK, på ett eller annat sätt. Vad som än gör IFK starkare, så jag kommer jag göra allt jag kan för att ge klubben en starkare kärna. Om det handlar om direkta investeringar, eller indirekta investeringar… det spelar ingen roll.

Agarwal ser stor potential också i allsvenskan som liga. Han anser att den svenska ligan borde kunna ha långt mycket större intäkter än vad den har i dag:

– När vi jämför ligor runt om i världen… vissa ligor blomstrar ekonomiskt, främst på grund av tv-intäkter. Vilket är orättvist mot allsvenskan, säger han.

När Agarwal får mothugg om att allsvenskan aldrig kan bli lika stor som exempelvis Premier League så invänder han:

– Den kan bli det. Och jag säger inte det med någon överoptimism, eller bara optimism. Jag säger det bara med en praktisk approach, med min erfarenhet i den här branschen. Vad vi har lyckats med, titta på indiska superligan: Den har bara funnits i fyra år, och den är redan världens tredje största liga sett till publiksnitt. Självklart finns det 1,4 miljarder invånare (i Indien). Men utöver publiksnittet så har den över 600 miljoner tv-tittare. Sådana saker ger ett visst ekonomiskt värde.

– Och om vi pratar om allsvenskan: Titta på siffrorna, vi är ett land med tio miljoner invånare. England är inte så stort i jämförelse, 4,5 halv gånger så stort (invånarantal). Jag respekterar och förstår att det är stora siffror. Men om du tittar på Indien eller Kina… professionell fotboll i Sverige och England har i stort sett funnits lika länge. I det perspektivet borde avkastningen i Sverige vara en fjärdedel så stor.

När intervjuaren Marcus Olsson invänder med att vi i Sverige har 51-procentregeln, något som saknas i England, så slår Agarwal i från sig. Han lyfter fram Bundesliga, som också har 51-procentregeln men också det högsta publiksnittet i världen. Han pekar också på hur stor andel av intäkterna som kommer från spelarförsäljningar i olika ligor, där Sverige har långt mycket större transfernetto procentuellt än vad storligorna har.

Sedan kommer han in på det han ser som en stor möjlighet – att sälja in allsvenskan i Indien. Agarwal ser en chans för svenska ligan att bryta sig in på tv-marknaden i sitt hemland, där fotbollen slagit rot på allvar först de senaste åren.

– Om vi tar allsvenskan, i början kanske vi måste visa den gratis för folk i Indien, för att de börja förstå och relatera till allsvenskan. Men i framtiden, om vi bara kan sälja den för en euro per år i prenumerationsavgift, det har till och med en skomakare i Indien råd med… och om vi bara når ut till fem delstater, bara når fem procent av marknaden…. då kommer du fortfarande ha 50 miljoner människor, som betalar en euro vardera.

Prashant Agarwal säger att han ännu inte tagit upp det här med svenska klubborganisationen SEF. Men han är öppen för att diskutera det.