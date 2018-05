SOLNA. Ett stekhett Stockholmsderby väntar på söndag. För AIK:s del kan avståndet till Hammarby bli hela nio poäng om de grönvita vinner. Men Nabil Bahoui känner ingen rädsla för att förlora.

– Vi är inte på toppen av vår förmåga och ändå är vi bara sex poäng bakom ett lag som haft maximalt flyt, säger han till FotbollDirekt.se.

Derbyt på söndag blir inget vanligt sådant sedan Hammarby högst oväntat blandat sig in i guldstriden på allvar. En guldstrid som enligt all samlad expertis skulle stå mellan AIK och Malmö FF. När MFF tappat greppet och nästan ser ut att vara bortspelade så finns AIK med som den just nu största utmanaren.

Men en AIK-förlust på söndag skulle betyda att Hammarby seglar iväg med ett försprång på nio poäng inför de två avslutande omgångarna innan VM-uppehållet.

– Om jag är orolig för det? Nej, jag är aldrig orolig. Inte nu i alla fall, säger Nabil Bahoui till FotbollDirekt.se.

Otippat att Hammarby gått så pass bra ändå?

– Jag fokuserar mycket mer på vad vi kan göra bättre. Tittar man på vår start så har vi startat bättre än vi brukar. Vi har haft vissa perioder i vissa matcher som har varit sämre, ändå ligger vi bara sex poäng efter ett lag som haft nästan allt med sig. Då snackar jag inte bara flyt, de har gjort det bra och man respekterar det såklart.

– Vi är inte där än att vi fått med oss allt det här maxflytet som Hammarby får med sig, men vi är ändå bara sex poäng efterr. Då kan jag bara tänka att hur bra vi kommer vara när vi är på vår topp. Varje match känns bättre, vi har en ny grupp. Det gäller för mig och till exempel Tarik (Elyounoussi) att komma in i systemet så fort det går

Du kan känna att Hammarby haft en del medstuds?

– Det känns så. Sen har jag inget emot besluten, men jag har sätt att de vänt matcher efter röda kort både mot Örebro och Malmö. Sen vet jag inte hur många hemmamatcher de haft och hemma är de starka. Bajen är lite på toppen redan nu. Där är vi inte ännu.

Ni kom in med en del problem inför säsongen också?

– Ja, vi har flera spelare skadade och ett par som missar hela säsongen, Nisse och Jesper är helt borta. Vi har haft maximal otur och är sex poäng efter ettan. De har haft maximalt flyt. Tänker man så kan man se det positiva.

– Vi har ju två gånger kvar att möta Hammarby. Och bara där kan vi ta in sex poäng på dem. Sen tror jag inte någon av oss går förlustfria en hel säsong. Det är för tidigt att säga vad tre poäng på söndag betyder. Vi har viktiga matcher mot Häcken och Norrköping kvar också.

Bahoui började spela som innermittfältare men har den senaste tiden flyttats upp i anfallet. Just nu är ”Nabbe” AIK:s bästa målskytt på tre gjorda mål. Han medger att han ännu inte är helt bekväm i sina nya positioner.

– Jag börjar komma in i det. Sen tog det ett tag att bli van vid den här pocketrollen på mittfältet. Jag tog mer defensivt ansvar och gjorde det noggrant, men då blev min offensiv lidande. Det gynnade laget även om det inte blev så mycket poäng. Nu har jag hamnat som anfallare, det blev lite mål och efter det har det rullat på. Så länge vi vinner spelar det ingen roll var jag är på planen…

– Men om jag får välja så kommer jag alltid säga att jag är en ytter. Nu i början kommer jag aldrig kunna spela lika bra som när jag är på kanten, men jag försöker jobba på det.

Vad förlorar du av att spela anfallare?

– Man får tänka en extra gång på grund av ovanan. På kanten känns det mer naturligt. Det är där jag är van att spela. Det blir lite mer en mot en i fart på kanten och jag kan göra saker som jag är bra på. Men som sagt, det spelar inte så stor roll för mig så länge jag gör nytta i laget. Det skulle aldrig fungera att gnälla och vilja byta klubb bara för att man hamnar på en annan position än man helst vill spela. Det gäller att anpassa sig som spelare.

AIK:s låneaffär med Grasshoppers löper ut i sommar. Har det hänt något mer, vill du stanna kvar?

– Jag har haft möte med schweizarna och de vill ha tillbaka mig. De var här förra matchen. Sen får vi se hur AIK vill göra, men de känns ganska sugna. Sen kan något annat alltid dyka upp men står det mellan Schweiz och AIK så är det här jag vill vara.

– Står det mellan Schweiz och AIK så är det inget att snacka om. Sen gillar jag inte att titta för långt. Man vet aldrig vad som händer om en eller två veckor. Nu är fokus inför fotbollsfesten på söndag, jag vet inte senast det var ettan mot tvåan i ett derby?

Vad talar för er?

– Vi har visat styrka i och med allt som hänt att vi ändå är med och slåss i toppen. Följer vi vår game plan så stoppar ingen oss, men det gäller för oss spelare att utföra den till 100 procent.

– Vi har bara släppt in fem mål, tre på fasta och två borta mot Sirius när vi halvsov lite. Så det känns hur stabilt som helst. Det gäller bara för oss där framme att döda matcherna framöver.