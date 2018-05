SUPERETTAN-BLOGG. Kvällens Skånederby mellan Landskrona och Helsingborg väntas locka över 8000 åskådare. En publiksiffra som flera allsvenska klubbar skulle drömma om. Diego Montiel fortsätter dominera, Halmstads 3-5-2 fungerar, överskattat Öster och tråkiga misstankar mot IK Frej. Här är FD:s Lennart Sandahls tankar i Superettan.

Nu kommer Halmstad…

På upptaktsträffen var Halmstad en av Superettans största favoriter. Men starten på säsongen var under all kritik. Premiären vanns borta mot Degerfors men sedan följde två raka 0-2-torsk (Norrby, Örgryte) samt 1-1 mot Falkenberg. Resultaten är en sak, men inte heller spelet värmde. Unge tränaren Igor Krulj tog ett modigt beslut och bytte taktik till 3-5-2 och det har gett resultat direkt. Det var lite bambi på hal is i början av matchen mot Gefle, men efter det första målet kunde HBK spela ut och vinna med 3-1. Därefter följde man upp med 1-0 hemma mot Gais och vips är hallänningarna med och slåss där uppe igen och jag tror att de är där för att stanna.

… men Öster imponerar inte

Ett lag som inte imponerar på mig – trots ett intressant transferfönster och en hyllad tränare – är Öster. Laget har endast plockat två av tolv möjliga poäng på hemmaplan och jag börjar se varför. När Öster möter lag som spelar lågt försvarsspel saknas tydliga idéer. Man passar runt bollen i för lågt tempo och har svårt att försätta motståndarna i sårbara lägen. Att knappt skapa en enda målchans hemma mot lågbudgetlaget Värnamo är underkänt. Speciellt när man har namn som Simon Helg, Liridon Silka, Admir Bajrovic och David Johannesson på planen. Om något lag skulle vinna den matchen (0-0) så var det Värnamo och det gör att jag ifrågasätter om Öster kommer bli något mer än ett mittenlag i år.

Diego Montiel fortsätter dominera

När det lossnar så lossnar det rejält. Diego Montiel har hyllats för sin spelförståelse och ruggiga fot både i Dalkurd, Sirius och Gefle. Men han har aldrig varit i närheten av den otroliga poängskörd han stått för i Örgryte. 7+4 på sju matcher är vansinnigt bra. Tränaren Thomas Askebrand ska ha kredd för att han såg Montiels potential i en nummer 10-roll och utformade ett spelsystem utefter det i vintras. Succén har varit total och såväl mot Degerfors som Gefle var det Montiel som avgjorde mötena.

– Förutom att han är fantastisk med bollen och har en otroligt känslig fot så lägger han dessutom ner ett jävla arbete för laget. Han visar vägen med sitt enorma slit. Jag tror att poletten trillat ner för honom. Många spelare är skickliga framåt men så nöjer de sig med det, Diego har förstått helheten på ett jävla bra sätt och visat att han är en komplett spelare, sa Askerbrand till FotbollDirekt.se. för ett par veckor sen.

Öis har fortsatt på samma bana sen dess och biter sig kvar i toppen på ett övertygande sätt. Frågan är ju bara om man får behålla Montiel hela säsongen för enligt våra uppgifter ska flertalet allsvenska klubbar vara intresserade av hans tjänster.

Publikfest i allsvensk klass…

En twitteranvändare kallade det för den största matchen i Landskrona på 13 år. Och det är bara att instämma i att kvällens Skånederby mot Helsingborg känns oerhört hett på förhand. Sist jag kollade var det drygt 7400 biljetter sålda på Landskrona IP och vi kan nog vänta oss en siffra över 8000 åskådare. Helt fantastiskt för att vara Superettan och det säger en del om vilket fotbollsintresse det finns i dessa två städer.

Nykomlingen Landskorna har blandat och gett i inledningen av säsongen, det har stormat i styrelserummet och ekonomin är ansträngd, men trots allt är jag övertygad om att man kan ge Helsingborg en rejäl match. Bois har spets framåt i form av Sadat och Egbedi – spelare som kan hota vilket lag som helst i den här serien. Jag tror dessutom att Helsingborg – som i mina ögon inte imponerar spelmässigt utan mer med sin individuella kvalitet – kommer känna att pressen ligger på dem med tanke på tabelläget.

Det kommer passa Bois bra att ligga och kontra med sina speediga spelare framåt. Helsingborg saknar Mikael Dahlberg och avstängde Fredrik Liverstam i försvaret. Dessutom är tränaren Peo Ljung på läktaren till följd av att han blev oense med domaren senast.

… samtidigt som mörka rubriker svärtar ner

Förra året var det Norrby och Syrianska som var föremål för misstanke om matchfixning. Nu är det IK Frej som utreds. En poäng på sju matcher och ett läckande försvar har varit överraskande i sig. Jag tycker att Frej har den bästa truppen någonsin. Jag är inte ute efter att misstänkliggöra klubben utan konstaterar bara att det är förbannat tråkigt att Superettan ännu gång hamnar i dålig dager.

***

Veckans matcher i Superettan

Tisdag

Landskrona – Helsingborg.

Mitt tips: 2-2

Fredag

GAIS – AFC Eskilstuna

Mitt tips: 2-1

Gefle – Jönköpings Södra

Mitt tips: 1-2

Lördag

Degerfors – Brage

Mitt tips: 1-1

Falkenberg – Norrby

Mitt tips: 3-1

Varberg – Öster

Mitt tips: 1-1

Frej – Landskrona

Mitt tips: 1-3

Söndag

Värnamo – Halmstad

Mitt tips: 0-2

Helsingborg – Örgryte

Mitt tips: 1-1