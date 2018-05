Foto: Bildbyrån

Ken Sema har varit med i landslagstruppen sedan i höstas, men nobbas nu VM. Janne Andersson väljer i stället att ta med Marcus Rohdén.

Under tisdagskvällen presenterade Janne Andersson sin landslagstrupp till VM i sommar och där fanns en skräll. Ingen Ken Sema, i stället Marcus Rohdén. Östersundsstjärnan har varit med i landslaget sedan i höstas, men nobbas alltså den stora fotbollsfesten.

– Den positionen (vänstermittfält) var knivigast. Ken Sema fanns med som alternativ, men även några andra. Rohdén hoppade in mot Italien när vi säkrade VM-platsen och han kan spela på alla fyra platser på mittfältet och det var avgörande, säger Janne Andersson till C More.

MÅLVAKTER

Robin Olsen, FC Köpenhamn

Karl-Johan Johnsson, Guingamp

Kristoffer Nordfeldt, Swansea

FÖRSVARARE

Mikael Lustig, Celtic

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United

Andreas Granqvist, Krasnodar

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen

Emil Krafth, Bologna

Pontus Jansson, Leeds

Filip Helander, Bologna

Martin Olsson, Swansea

MITTFÄLTARE/ANFALLARE

Sebastian Larsson, Hull

Emil Forsberg, RB Leipzig

Jimmy Durmaz, Toulouse

Viktor Claesson, Krasnodar

Gustav Svensson, Seattle

Marcus Rohdén, Crotone

Albin Ekdal, Hamburger SV

Oscar Hiljemark, Genoa

John Guidetti, Alaves

Isaac Kiese-Thelin, Waslan Beeveren (tillhör Anderlecht)

Ola Toivonen, Toulouse

Marcus Berg, Al Ain