Foto: Bildbyrån

Det stundade ett gigantmöte mellan Malmö FF och IFK Göteborg i Svenska cupens kvartsfinal. MFF vann med 1-0 efter mål av Lasse Nielsen och är vidare till semifinal där Östersund eller Gais väntar.

Malmö FF och IFK Göteborg är Sveriges två mest framgångsrika fotbollsklubbar genom tiderna.

Klockan 13 möttes de i Svenska cupens kvartsfinal på Malmö IP. Medan MFF tog tre raka segrar i gruppspelet (1-0 mot Dalkurd, 3-0 mot Gefle och 3-1 mot Brommapojkarna) var Blåvitts gruppspelsresa långt ifrån lika spikrak.

Visserligen blev det seger i premiären hemma mot Varberg, men därefter kryssade de mot såväl Öster som Sirius. Hade Öster bara fått in 3-1-målet mot Varberg i sista omgången hade Blåvitt bommat avancemanget.

IFK Göteborg har också tappat i slagkraft när det kommer till allsvenskan. Senaste guldet kom 2007, vilket kan jämföras med MFF:s fyra SM-pokaler senaste fem åren. Skåningarna har därmed passerat Blåvitt som mesta mästarna.

Det var därmed ett mycket prestigefyllt möte i dag och i Malmö FF fanns ett par överraskningar i elvan. Eric Larsson, Behrang Safari och Carlos Strandberg började alla på bänken. I stället gav tränaren Magnus Pehrsson förtroendet till Andreas Vindheim, Egzon Binaku och Markus Rosenberg. Den sistnämnde har varit skadad men visade i tisdagens träningsmatch mot Nordsjälland att han nu är i gott slag (bäst i MFF och två mål) och fick nu chansen ihop med Alexander Jeremejeff på topp.

Trevande inledning, men intressant duell i 8:e minuten när Sören Rieks gick i backen. Vem som vräkte omkull nya MFF-stjärnan? Kapten Sebastian Eriksson, så klart! Känslig övergång av Rieks att gå som Bosman från IFK Göteborg till Malmö FF i vinter.

Dansken som väntat utbuad av tillresta Blåvitt-klacken.

Farligt läge i 13:e minuten för MFF. Fint inlägg av Binaku och Rosenberg med pannan efter vunnen duell mot Sebastian Eriksson, men nicken utanför.

I den 18:e minuten kom dock ledningsmålet för MFF. Arnor Traustasons hörna nickades i mål av Lasse Nielsen och vilt jubel på Malmö IP. Ett knallskott inkastat kort därefter och matchen tillfälligt avbruten, men sparkades igång någon minut senare igen.

Arnor Traustason likt Rosenberg med i träningsmatchen mot Nordsjälland i tisdags och var då ihop med ”Mackan” lagets bästa spelare. Nu mot Blåvitt fint genombrott av islänningen i 28:e minuten, men skottet rakt på Dahlberg.

Nästa smäll för Blåvitt i den 35:e minuten när Jeremejeffs skott på halvvolley träffade André Calisir rätt i huvudet och mittbacken blev länge liggande i gräset. Calisir sedermera tillbaka in på banan.

Lurigt vobblande distansskott från Lewicki i 40:e minuten. Dahlberg med räddning. Skottet trots allt rakt på, men otäck bollbana.

Stökigt i 44:e minuten när Sebastian Eriksson och Alexander Jeremejeff kom i luven på varandra. Den sistnämnde ville sparka igång en snabb frispark, men Eriksson vägrade släppa bollen och det blev ett verbalt bråk de två spelarna emellan. Gult kort till såväl Eriksson som Jeremejeff.

Nära 2-0 MFF precis före paus, men jätteräddning av Dahlberg uppe i krysset på Sören Rieks skott.

Fint Blåvitt-anfall i den 51:a minuten, men Sebastian Ohlssons skott rakt på Dahlin i MFF-målet.

Arnor Traustason tvingades utgå skadad i 55:e minuten. In i stället med Mattias Svanberg.

I samma minut nickade Markus Rosenberg i stolpen efter Vindheims pricksäkra inlägg. Inte heller returen lyckades Rosenberg få i mål då Dahlberg räddade.

Omarsson i bra läge för Blåvitt från nära håll, men skottet inget vidare och rakt på Dahlin som inte hade några bekymmer att greppa bollen. Detta i 61:a minuten.

Just Omarsson utbytt fem minuter senare. In i stället blev Tobias Hysén, som i går fyllde 36 år.

Jätteläge för MFF. Nytt fint inlägg från Vindeim och Svanberg med pannan, men över.

I den 73:e minuten tvingades Oscar Lewicki bytas ut. Låret lindades. I stället för att byta in den hårt kritiserade Bonke Innocent, vilket annars vore det rimliga då nigerianen konkurrerar om just den defensiva innermittfältspositionen, valde Magnus Pehrsson att slänga in högerbacken Eric Larsson i den rollen.

Långboll från Sebastian Eriksson upp mot Hysén som fri med Dahlin försöker lyfta den över Dahlin, men MFF-keepern räddade till en resultatlös hörna.

Debut för Giorgi Kharaishvili i Blåvitt-tröjan i 79:e minuten. Ut med Wernersson.

Rosenberg sparkade omkull Amin Affane i 80:e minuten och Affane lackade ur. Först en eftersläng och sedan en knuff på MFF-kaptenen. Irriterat på planen. Endast Affane varnad i den situationen.

Nytt byte i IFK Göteborg i 86:e minuten. In med nyförvärvet Mikael Ingebrigtsen, ut med August Erlingmark.

Skada på Andreas Vindheim i 89:e minuten. Norrmannen ut, Bonke Innocent in. Eric Larsson ner som högerback och Innocent ihop med Bachirou på mitten.

Blåvitt försökte sig på en sista forcering, men MFF försvarade bra och spelade smart. Svenska mästarna vann med 1-0 och är därmed vidare till semifinal där antingen Östersund eller Gais väntar.

MFF:s elva: Dahlin; Vindheim, Bengtsson, Nielsen, Binaku; Traustason, Bachirou, Lewicki, Rieks; Rosenberg, Jeremejeff.

Blåvitts elva: Dahlberg; Starfelt, Calisir, Eriksson; Salomonsson, Affane, Erlingmark, Diskerud, Wernersson; Omarsson, Olsson