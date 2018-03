Allsvenskan lockar storpublik år efter år och för att vara säker på sin biljett gäller det ibland att vara tidigt ute. Nu varnar föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) för oseriösa aktörer som säljer biljetter till överpris och biljetter som de inte ens har.

”Personer som köper biljetter via Viagogo får många gånger betala överpriser”, skriver SEF.

De tre senaste säsongerna har allsvenskan lockat över två miljoner åskådare.

Men det har också inneburit utmaningar för ligan. I ett inlägg på sin hemsida skriver föreningen Svensk Elitfotboll en varningstext för oseriösa aktörer som säljer biljetter till överpris till både allsvenskan och superettan.

”De tre senaste allsvenska säsongerna har alla lockat över två miljoner åskådare. I takt med att svensk fotboll blivit allt mer populär ökar tyvärr också antalet icke officiella aktörer på biljettmarknaden. En av dessa är företaget Viagogo med säte i Schweiz som säljer dyra biljetter till matcherna i främst Allsvenskan – matcher som ofta inte ens släppts officiellt ännu, det vill säga. biljetter som företaget inte ens har i sin ägo.”

”Personer som köper biljetter via Viagogo får många gånger betala överpriser och det är inget som vare sig ligan eller deltagande föreningar står bakom. För att undvika att betala överpriser eller i värsta fall stå utan biljett så rekommenderar vi att köpa biljetterna endast via auktoriserade återförsäljare, helst via klubbarna själva. Detta görs enklast via respektive klubbs hemsida.”