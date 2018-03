FOTBOLLDIREKTS KRÖNIKÖR MAGNUS ÖSTERBERG:

Gruppspelet i Svenska Cupen är över. Bara åtta lag kan fortsätta att drömma om en titel och en väg ut i Europa. Cupens nuvarande format är bra, men några justeringar skulle spetsa det ytterligare i mina ögon. Nu hoppas jag på AIK-Djurgården redan i mars. Stort sug där, precis som inför MFF-Blåvitt.

AIK – Örebro SK

Djurgården – BK Häcken

Östersund – GAIS

Malmö FF – IFK Göteborg

Ovanstående är som bekant de kvartsfinaler som väntar och nog känns det intressant. Jag har tippat att AIK, Djurgården, Östersund och Malmö FF når semifinal. Det skulle ge AIK – Djurgården och Malmö – Östersund i två glödheta semifinaler. Å andra sidan är jag ingen stortippare av rang.

***

Gruppspelet är bra, absolut och det ger verkligen känslan av att det är på riktigt, men två saker jag tycker att SvFF ska fundera på till cupen 2019:

1. Låt två lag från varje grupp gå vidare, starta en vecka tidigare så är det löst. Det skulle göra att grupperna skulle leva längre och sannolikt göra att fler matcher ”gäller något”. Det vill väl alla?

2. Slopa det där fåniga vid likaläge i grupperna. Gruppspelet är ju tävling och ska baseras på vad som sker på planen innevarande år. Hamnar lag på fullständigt lika poäng, målskillnad och inbördes möten får man väl lotta mellan dessa.

***

Vad har då egentligen stuckit ut hittills? Av förklarliga skäl har jag inte kunnat se alla matcher i alla grupper, men jag har ändå sett en hel del. GAIS har varit bra. Alltså bra inte bara för att man vann gruppen och tog sig vidare utan sättet man har gjort det på.

Bosko Orovic har fått sitt lag att ”köra” och man har verkligen inte sparat på krutet. Det är roligt att se på och har gett framgång. Dock undrar jag om laget orkar och kan gå på likadant i seriespelet i superettan kommande säsong. Det känns tveksamt. Dock har man ett bra lag och nu väntar en riktig utmaning. Vågar man gasa lika hårt mot ÖFK?

Det som annars har varit lite överraskande är att så många av lagen utanför allsvenskan har visat sig så ”nära”.

Förklaringen är säkert mångfacetterad men motivation, ingen press, ”årets match” och att de allsvenska lagen redan från dag ett har ett visst tryck på sig att leverera gör att avståndet minskar. Det är ett bra betyg för alla klubbar utanför allsvenskan och visar att många gör bra saker i sina verksamheter och att det finns många duktiga spelare och tränare i dessa lag.

***

Kanske är mina tankar om vilka som går vidare en rent personlig önskan. Ett 08-derby vill man gärna se, varför inte redan i mars? AIK:s satsning som känns 100 procent seriös mot att gå för SM-guld mot ett Djurgården som gjorde en fin-fin säsong i fjol och har ett kval till Europa League att se fram emot.

Ett derby redan nu skulle verkligen ge en försmak av det som komma skall framöver. Jag är definitivt sugen på att se det.

MFF mot Östersund är även det ett som jag absolut vill ”smaka på” redan nu. ÖFK vars tuppkam har växt duktigt efter framgångarna i europaspelet mot ett MFF som är en given kandidat till SM-guld och som även går hårt för att ta sig in i gruppspelet i Champions League igen.

MFF visade sina muskler och köpte loss en av ÖFK:s allra bästa och viktigaste spelare, Fouad Bachirou, i detta transferfönster. Matcherna mellan dessa två lag har en tendens att bli minst sagt intressanta och vore en fin värdemätare för båda lagen, dessutom en ypperlig aptitretare inför den allsvenska starten.

***

Är GAIS, Örebro, Häcken och IFK Göteborg lag man bara kan dissa? Nej, absolut inte. GAIS har jag i denna text gett ”kredd” för hur man hanterat både Elfsborg och Hammarby. ÖFK är ett par steg längre fram, framför allt just nu, med tanke på att man redan tävlat i skarpt läge.

Men lag som spelar utan rädsla kan nå oanade höjder. Men det blir sjukt tufft.

Örebro är ett lag jag sett för lite av, men insatsen mot IFK Norrköping visade att man kan ställa till rejäla bekymmer för många lag framöver. AIK på bortaplan är en svår match under alla omständigheter, och AIK:s manskap just nu går inte av för hackor. Och då är inte ens alla spelare igång fullt ut ännu.

BK Häcken har ju imponerat kraftigt rent resultatmässigt hittills under Andreas Alm, men man får väl ändå säga att det här blir det tuffaste testet så här långt. Laget spelar ju, nästan alltid, utan press utifrån och det kan absolut hjälpa. Mötet på Tele 2 mot Djurgården kommer att bli högintressant och en fingervisning om var det båda lagen står.

IFK Göteborg då, ja det är uttjatat från min sida om deras svaga 2017. Nu är det ny tränare och ett par nya spelare som givetvis måste få chans att visa vad de går för.

Spontant tror jag att det kommer att bli tufft mot Malmö och man riskerar att bli väldigt ”baktunga” och hamna under tryck. Kan man hålla tätt och samtidigt ha bra offensiva omställningar kan man få MFF ur balans, men det kommer att krävas en maxprestation av både ledare och spelare om det ska kunna gå vägen. Jag undrar om man har det i sig redan nu.

***

De allsvenska lag som missade att ta sig vidare då, är det en katastrof? Nej, det är det inte. Det är så klart en besvikelse men behöver inte innebära mer än att man nu får mer tid att verkligen hitta rätt med allt innan premiären.

Några av lagen som missar gör det på grund av att man saknat spelare på grund av skador och sjukdomar på viktiga spelare, att dessa nu inte behöver ”stressa tillbaka” för att spela kvartsfinal kan rent av vara positivt. Andra lag har ny tränare för året, även det något som påverkar resultat kortsiktigt i vissa fall. Nu ges tid att justera det som behövs utan resultathets och press.

***

Det är fyra underbara kvartsfinaler vi har att se fram emot, alla med lite olika prägel på förhand men med samma spänning initialt. Jag ser verkligen fram emot detta och vetskapen om att dessa möten ändå bara är ett smakprov på det som väntar sedan gör det ju inte direkt sämre.