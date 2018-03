Kalmar meddelade under onsdagen att Viktor Elm förlängt sitt kontrakt med två år över säsongen 2020. Men han hade kunnat lämna för utlandet. – Grunden till att det blev redan nu var att det fanns ett intresse från utlandet och Kalmar FF v

Viktor Elm har varit en bärande spelare för Kalmar sedan återkomsten från Holland. Nu står det klart att lagkaptenen skrivit på för ytterligare två år med den allsvenska klubben. Precis som lillebror Rasmus återvände Viktor Elm till all

20 februari

Harmeet Singh lämnar för norska Sarpsborg. - Vi vill tacka Harmeet för hans tid i Kalmar FF. Han kom till oss under en svår period i somras och var med och bidrog på ett bra sätt till laget under hösten, säger Kalmar FF:s sportchef Thomas An