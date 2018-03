Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping var piskat att vinna mot Örebro för att ta sig vidare till Svenska cupens kvartsfinal och de såg också ut att reda ut stormen, men i den 92:a minuten sköt Filip Rogic 2-2 för Örebro och i stället är nu ÖSK vidare från gruppen, men vilket drama! ÖSK, Helsingborg och Norrköping slutade alla på fem poäng, men Örebro vidare tack vare bättre målskillnad.

Såväl IFK Norrköping som Örebro kryssade mot Helsingborg och vann mot Tvååker i Svenska cupen-gruppspelets två första omgångar. Inför dagens möte hade dock ÖSK två måls bättre målskillnad än Norrköping och såvida inte HIF skulle krossa Tvååker räckte det för Örebro att kryssa mot IFK Norrköping för att gå vidare till kvartsfinal, detta då HIF inför dagens matcher hade tre måls sämre målskillnad är Örebro.

IFK Norrköping var därmed tvunget att ta tre poäng mot ÖSK på Östgötaporten för att gå vidare.

Långt ifrån någon sprudlande fotboll på Östgötaporten och inga direkta chanser att rapportera om första 45 minuterna. 0-0 i paus, ett skräckresultat för bägge lagen, detta då Helsingborg gick som tåget nere i Skåne hemma mot Tvååker.

HIF ledde med 2-0 i paus efter två mål av islänningen Runar Bjarnason och det innebar att de vid ett mål till hade lett gruppen före ÖSK.

I den andra halvleken skulle det dock hända grejer på Östgötaporten. I den 57:e minuten nickade David Moberg Karlsson in 1-0 för Norrköping efter fint inlägg av Alexander Jakobsen. Peking just då vidare till kvartsfinal, men redan minuten senare kvitterade Örebro genom Nahir Besara. ÖSK-stjärnan fick på ett mäktigt skott från distans och 1-1 ett faktum, vilket gjorde att Örebro just då var vidare.

Bara minuten efter Besaras fullträff var det mycket nära 2-1 Norrköping, men Jakobsen träffade stolpen!

Daniel Sjölund och Jordan Larsson in för Norrköping efter dryga timmen spelad, ut med Ian Smith och Eric Smith.

Efter timmen spelad i Helsingborg fick HIF:s vänsterback Adam Eriksson syna det röda kortet, ett tungt slag för skåningarna som var tvunget att göra fler mål mot Tvååker för att gå vidare, detta efter Norrköpings och Örebros varsin fullträff på Östgötaporten.

Men Norrköping ville annat. I den 82:a minuten visade Kalle Holmberg att släkten är värst med att vackert skjuta 2-1 mot gamla lagkamraterna. Det var sommaren 2016 som Holmberg lämnade ÖSK för spel i Norrköping. ”Peking” just då vidare.

Örebro skulle dock få sista ordet. I 92:a minuten sköt Filip Rogic 2-2, ett mål som tog ÖSK vidare på Norrköpings bekostnad och vild glädje bland gästernas spelare och tillresta fans så klart. Vilket drama!

Helsingborg gjorde på stopptid 3-0 mot Tvååker genom Alex Timossi Andersson, men det räckte inte. Örebro, Helsingborg och Norrköping slutade alla på fem poäng och såväl ÖSK som HIF hade +3 i målskillnad, men Örebro vidare tack vare ett mer gjort mål.

Norrköpings elva: Pettersson – Wahlqvist, Johansson, Fjoluson – I. Smith, E. Smith, Thern, Vall – Holmberg, Jakobsen, Moberg Karlsson

Örebros elva: Karlsson – Lorentzson, Hines-Ike, Ring – Björnquist, Gerzic, Mårtensson, Rogic – Besara, Igboananike, Sköld