I Svensk Elitfotbolls (SEF) senaste certifiering av tipselitverksamheten höjs Östersunds FK:s akademi upp från en stjärna till två stjärnor. Men olikt de flesta andra allsvenska klubbar finns inget utsatt mål med att få upp egna produkter från Jämtland i a-laget.

– Det är helt ointressant för mig om spelaren är från Östersund, Åre, London eller Accra i Ghana, säger ordföranden Daniel Kindberg till FotbollDirekt.se.

I början på veckan meddelade SEF vilka klubbar som fått fler stjärnor för sin tipselitverksamhet 2017. En av dessa var Östersunds FK som gick från en stjärna till två stjärnor. Därmed klassas deras akademi på samma nivå som exempelvis Utsikten i divison 1 och Norrby i superettan – som båda också höjdes upp till två stjärnor av maximalt fem stjärnor.. Certifieringen finns bland annat till för att kvalitetssäkra klubbarnas arbete med spelarutveckling i ålder 8-19 och identifiera respektive klubbs utvecklingsområden.

I Östersunds FK är det numera endast Dennis Widgren, 23, som är fostrad i klubbens i egna led. Men något mål att flytta upp en eller två egna produkter per år, som många andra allsvenska klubbar har, finns inte i ÖFK.

– Nej, vi arbetar med vår akademi utifrån vad vi vill åstadkomma. Vi är inte ute efter poäng på det sättet och det är inte därför vi jobbar med vår akademi. Målet med vår akademi är att våra barn och ungdomar ska få ett livslångt förhållande till fotbollen. Om det är som spelare, ledare, domare eller supporter spelar ingen roll, säger Daniel Kindberg till FotbollDirekt.se.

I ÖFK:s akademi jobbar man från knatteskolan (4-7 år) och upp till 19 år, där lagen delas in i sex olika utvecklingsgrupper där spelarna är födda inom treårsintervaller.

– Om resultatet av vår utbildning blir att vi får spelare till vårt a-lag så är det ett jättebra resultat. Men om det blir division 4, en ledarroll eller att spelaren står på läktaren och hejar på laget så är det också resultat vi är stolta över. Vi väljer att inte fokusera på en gammaldags miljö om att vi ska vara en fotbollsspelarfabrik.

Tycker inte du att det finns ett extra värde att satsa och få fram allsvenska spelare från regionen Jämtland?

– Hur många stockholmare har spelat i landslaget de senaste 30 åren? Jag tycker det är ganska ointressant var en spelare är född eller uppväxt. Det viktiga är att föreningen har en idé om vad man vill uppnå, det är det viktiga. Sedan får andra respektera att var och en jobbar på sitt sätt. För mig är det helt ointressant om en spelare kommer från innerstan i Östersund, Torvalla (stadsdel), Åre, London eller Accra i Ghana. Regionen är inte en urvalsfaktor för oss. Jag är mer intresserad av människan och dess potential.

Men är du inte extra stolt över en spelare som Dennis Widgren, som kommer från Östersund och har spelat i ÖFK sedan ung ålder?

– Inte extra stolt för att han kommer från Östersund. Däremot känner jag en jättestor stolthet över att ha varit med honom sen han var 16 år och jag känner mycket för den utveckling han haft här. Men det hade jag gjort för vilken 16-åring som helst som spelade här. Jag uppskattar människan Dennis och det han blivit, men för mig spelar det ingen roll om var våra spelare kommer ifrån.

– Dagens mätverktyg är trubbiga. Jag har tittat sju-åtta år tillbaka på klubbar i allsvenskan och superettan. Tittat på vad spelarna har för moderklubb och hur deras väg till a-laget gått. Det finns inga samverkande faktorer och det förändras från år till år.

Vad säger du om en klubb som Brommapojkarna som varit duktiga på att få fram egna talanger och toppar certifieringen?

– All respekt åt det, men det beror också vad du har får mål som förening? Är det att tävla med representationslaget eller tävla med ungdomslag. Det är väl bra med en stor ungdomsverksamhet, Europas största eller vad de brukar säga, men det innebär inte att klubben vunnit många titlar på seniornivå.

– IFK Göteborg, är det tack vare sin fantastiska akademi de vunnit många titlar? Samma sak med Malmö FF. Inte vet jag, för det finns inga tydliga svar. Kolla på Manchester City som nu är en av världens bästa klubbar. Producerar klubbarna som är rikast och störst mest egna produkter? Nej, fotbollen är ganska komplex.

FAKTA

De tio klubbarna i Certifieringen med flest poäng:

IF Brommapojkarna, 4264p

Malmö FF, 3955

IF Elfsborg, 2999

IFK Göteborg, 2599

AIK, 2498

Helsingborgs IF, 2414

Halmstads BK, 2325

IFK Norrköping, 2203

BK Häcken, 2181

Djurgårdens IF, 2018

Klubbar som fått fler stjärnor 2017:

IFK Norrköping (5)

AFC Eskilstuna (4)

Vasalunds IF (4)

IK Sirius (3)

Norrby IF (2)

Utsiktens BK (2)

Östersunds FK (2)

Källa: SEF