Östersunds Europa-äventyr må vara över. Men utöver den fotbollsmässiga framgången kan klubben glädjas åt en enorm PR-succé. Aldrig tidigare har en allsvensk fotbollsklubb fått så mycket internationell exponering.

En seger i svenska cupen kan betyda så mycket mer än en pokal.

För Östersunds FK:s del gav det inte bara omkring 60 miljoner kronor i prispengar, stora pubikintäkter och ett högre marknadsvärde på sin spelartrupp – utan även en internationell PR-succé som är svår att mäta.

Här är ett urval av all publicitet som Östersunds FK fått i internationella medier i samband med Europa League-sextondelen mot Arsenal.

Enligt Östersunds FK sändes BeIN Sports inslag i bland annat Frankrike, USA, Kanada, Turkiet, Australien, Nya Zeeland, Spanien, Andorra, Indonesien, Kambodja, Laos, Thailand och Singapore.

Amerikanska Copa 90 reste hela vägen till Östersund för att uppmärksamma klubbens otroliga resa.



The Guardian gjorde följande tv-intervju med Graham Potter.

I textform skrevs bland annat längre intervjuer i följande medier.

Medier som besökte Östersund i samband med Europa League-mötet mot Arsenal.

Källa: Östersunds FK

