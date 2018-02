Dalkurd hade hoppats att få flytta in på Studenternas IP redan säsongen 2019. Men så blir inte fallet. I dag meddelade Uppsala kommun att inga nya lag släpps in på arenan under ombyggnationen. Därmed tvingas Dalkurd spela två säsonger i Gävle.

– Inga kommentarer kring det i dag, säger klubbens vd Mikael Ahlerup till FotbollDirekt.se.

Ett mycket tungt besked är det för Dalkurd som hade räknat med att bara göra ett år på distans från sin nya hemvist i Uppsala.

Laget bedriver i dag sin dagliga träning på Österängens IP och man har jobbat hårt både för att ordna med bostäder till spelare och infrastruktur som ett kansli. Men tvärtemot vad klubben hade beräknat så blir det alltså två år på Gavlevallen i Gävle, detta då Uppsala kommun beslutat att inte släppa in något nytt lag på Studenternas IP under dess ombyggnation.

– Under byggperioden klarar vi av att hantera ett elitlag på Studenternas och det laget är Sirius. Anledningen till detta är att projektet ska kunna hålla både tidplan och budget. Varje match som spelas på Studenternas under byggskedet kräver både planering och omställning på arenan, säger idrotts- och fritidschefen Josefine Åhrman till UNT.se.

Renoveringen, som kommer kosta 500 miljoner kronor, innefattar ett nytt konstgräs som kommer att ligga fast inför säsongen 2019, men mycket arbete återstår innan arenan är helt klar till 2020. Under den byggnadstiden kommer endast Sirius få tillträde till arenan.

– Bygget är mer än en matta. 2019 är byggets mest kritiska år. Att över huvud taget ha ett lag spelandes på arenan kommer vara utmanande. Det är därför det endast kommer vara Sirius som spelar under byggperioden, säger Josefine Åhrman till UNT och fortsätter.

– Beslutet om att ha ett lag under byggperioden gäller fler lag och inte bara Dalkurd. Det är därför vi nu anpassar Österängen för att möjliggöra bättre matchspel för bland annat IK Uppsala Fotboll och Uppsala 86ers, säger Josefine Åhrman.

När FotbollDirekt når Dalkurds vd Mikael Ahlerup så väljer han att inte kommentera uppgifterna innan han hunnit sätta sig ned med övriga i föreningen för att komma fram till klubbens hållning i frågan.