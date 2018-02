Foto: Bildbyrån

Efter uttåget från Europa League i torsdags spelade Östersund i dag ny match, denna gång i Svenska cupen borta mot Åtvidaberg. ÖFK vann med 2-0 på ett snöigt Kopparvallen. Saman Ghoddos svarade för ett mål och en assist.

Trots 2-1-seger borta mot Arsenal räckte det inte för avancemang eftersom de gick på pumpen med hela 3-0 i hemmamötet veckan tidigare.

Östersunds chans till spel i Europa i sommar är därför att på nytt vinna Svenska cupen och de började gruppspelet bra med 3-0-seger mot Trelleborg i första gruppspelsmatchen efter mål av Dino Islamovic, Tesfaldet Tekie och Tom Pettersson.

Nu väntade Åtvidaberg på bortaplan, ett Åtvid som åkte ur allsvenskan 2015 och som i höstas även åkte ur superettan.

Det snöade på Kopparvallen och likt i helgen mycket kallt i luften.

Första riktigt heta chansen kom till efter halvtimmen spelad – och vilken chans, sen! 19-åriga ÖFK-talangen Frank Arhin snurrade upp Åtvidabergs försvar och fick iväg en pangträff. Skottet stenhårt i underkanten av ribban. Ghananen mycket spännande spelare.

I den 41:a minuten tilldelades Östersund en straff efter att Ludvig Fritzson fällts. Ken Sema tog hand om straffen, men träffade stolpen. Saman Ghoddos störtade fram på returen och fick hela målet öppet, men bollen utanför. Sema skrek ut sin besvikelse.

ÖFK:s lilla trollgubbe Frank Arhin fortsatte även i den andra halvleken att hota framåt. Ghananen plockade ner ett inlägg, vände bort sin försvarare och vispade iväg ett hårt vänsterskott. Avslutet tog i ribban, andra ramträffen från 19-åringen denna måndagskväll.

Efter Arhins dubbla ribbträffar samt Semas straff i stolpen kom fjärde skottet i virket i 65:e minuten genom Dino Islamovic.

Samma minut kom dock ledningsmålet för Östersund. Saman Ghoddos spelade in till nyss nämnde Islamovic. Nyförvärvet från Trelleborg spelade tillbaka till Ghoddos och den iranska landslagsanfallaren nöp till direkt. Det hårda pressade skottet satt intill stolproten och 1-0 Östersund ett faktum.

I den 71:a minuten gjorde Graham Potter ett dubbelbyte. Ut med trollgubben Frank Arhin och Dino Islamovic, in med Tesfaldet Tekie och Jamie Hopcutt.

I den 89:e minuten avgjorde Östersund och det var just inhopparen Hopcutt som slog till. Gästerna ställde om blixtsnabbt på Kopparvallen och Ghoddos hittade in till engelsmannen som behärskat stötte in 2-0.

Östersund vann med 2-0 och står nu med ena benet i kvartsfinal. En poäng på lördag mot Kalmar räcker för avancemang.

Östersunds elva: Andersson – Edwards, Sonko Sundberg, Mensiro, Mukibi – Sema, Bergqvist, Fritzson, Arhin – Ghoddos, Islamovic.