Trenden från den första omgången håller i sig, lagen från serierna under allsvenskan bjuder på riktigt bra motstånd. Många av de lag som lär tippas i toppen av vår högsta serie har alla världens problem att lösa segrar mot lag från såväl superettan som division 1.

Vi såg det det förra helgen när den första omgången spelades. Skrällar, miniskrällar och många målmässigt mycket täta matcher. Det är inte superkonstigt, men ändå. Att det sker här och där är vi ganska vana men att det är såhär regelbundet känns faktiskt lite speciellt.

AIK vann igår med 2-1 på bortaplan mot Oddevold. Den som läser det här vet vad AIK har för slags trupp och de ska ”såklart” köra över Oddevold. Men icke. Fotbollen är inte alltid sån och ett heltänt Oddevold på ett konstgräs som AIK inte hade vanan av räckte för att jämna ut oddsen en aning. Även om ”Gnaget” emellanåt visar riktigt fina takter i den offensiv som saknades förra våren fick man inte den utdelning man hade behövt för att ”stänga” matchen.

Oddevold då, kommande säsong i division 1 södra var väldigt roliga att se. Ett hårt arbetande lag som såg till att täppa till de flesta ytor som fanns på egen planhalva men som också hade både den mentala och tekniska kapaciteten att spela sig ur pressade lägen. De hade fart och tanke i sina omställningar och man bad absolut inte om ursäkt för sin existens. Totalt sett var det en bra match för båda lagen, men så klart bäst för AIK som nu har en fin chans att ta hem gruppsegern.

***

IFK Norrköping som jag har hyllat sedan lägret i Portugal var sjukt nära att få åka tomhänta från mötet med Tvååkers IF. Tvååker säger ni, nykomlingar i Division 1 Södra säger jag. Jag såg inte den här matchen själv men underläge med 2-0 var vad Peking försatte sig i. Nu kom man undan efter ett mycket sent segermål och har fortsatt chans på gruppseger. Men herregud så nära..

***

IFK Göteborg då, 1-1 med ett nödrop mot Östers IF och nu kan gruppsegern hänga löst. Om IK Sirius slår Varberg idag avgörs allt mellan Sirius och Blåvitt i den tredje och sista omgången. Hur man än vrider och vänder på det lär en missad kvartsfinalplats inte vara vad som ingår i IFK:s planer.

***

På temat allsvenskan vs superettan kan vi också lägga till att Djurgården slog IK Frej med 1-0 efter ett ganska kompakt spelövertag utan att lyckas hitta nätet. Niklas Gunnarsson en något ovan hjälte när han förpassade Kevin Walkers frispark i mål. GIF Sundsvall har dessutom, via 2-1 mot Värnamo, satt press på BK Häcken om gruppsegern. Lägg sedan till att Örebro SK räddades av ett väldigt sent (90+4) mål av Kennedy Igboananike för att nå 1-1 hemma mot Helsingborgs IF.

***

Idag fortsätter det. Bland de matcher där man kan ha ovanstående i tanken finns Gefle IF-Malmö FF, Hammarby-GAIS och Varberg-IK Sirius. Knappa segrar, skrällar eller trendbrytande siffror?

När omläggningen och formatet gjordes om så fanns det en del frågetecken även om alla var överens om att både cupens format och den svenska försäsongen behövde en ansiktslyftning. Nu blev det ”två flugor i en smäll” och det kanske finns skönhetsfläckar att putsa på (varför kan inte två lag i varje grupp gå vidare för att öka antalet tävlingsmatcher?) men när utfallet blir som det är nu är det ju perfekt.

De allsvenska lagen får anstränga sig och ”vara på tårna” annars höjs rösterna om fiasko snabbt. Redan innan allsvenskan. De lag som febrilt jagar underifrån blir inspirerade av att känna att man ”är nära”. Alla blir bättre när man tvingas prestera på topp snarare än att det bli utklassning i match efter match. Även om det kan kännas lite obehagligt för de större klubbarna, är det här precis det man ville komma åt när man önskade en längre tävlingssäsong.